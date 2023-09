Toprak Razgatlioglu (2.) weiß: «Alles ist möglich»

Der Sturz von Álvaro Bautista (Ducati) im ersten Lauf in Aragón macht die Superbike-WM 2023 wieder spannend. Nach einem unerwarteten zweiten Platz wittert Yamaha-Star Toprak Razgatlioglu seine Chance.

Als Weltmeister Álvaro Bautista in der ersten Saisonhälfte Siege in Serie eingefahren hatte und die Weltmeisterschaft souverän anführte, hielten viele die Superbike-WM 2023 faktisch bereits für entschieden. Ein Irrtum. Der Ducati-Pilot leistete sich mittlerweile mehrere Rennstürze, im ersten Lauf in Aragón sogar gleich zwei, und führt nur noch um 37 Punkte vor Toprak Razgatlioglu, der als Zweiter mit einem Schlag zwanzig Punkte gutmachen konnte.

Dabei war der Yamaha-Star am Freitag nicht konkurrenzfähig und wirkte ratlos, der zweite Platz hinter Bautista-Teamkollege Michael Rinaldi fühlt sich für den 26-Jährigen fast wie ein Sieg an.



«Ein solches Rennen hatte ich nicht erwartet. Ich glaubte, dass ich maximal zehn Runden dranbleiben kann, aber wir haben einen guten Job abgeliefert», sagte Razgatlioglu stolz. «Zuerst habe ich nur versucht, den beiden vorn zu folgen. Dann stürzte Álvaro, also folgte ich Johnny, weil ich mir nicht die Reifen zerstören wollte. Ihm zu folgen war schon nicht so einfach, weil er auf dieser Strecke enorm stark ist. Auf meinem Pit-Board sah ich, dass Rinaldi kommen würde. Ich schnappte mir Rea und folgte Rinaldi. Ich hoffte, dass seine Reifen später nachlassen würden, stattdessen gingen aber meine ein.»

Auf der Ziellinie lag Razgatlioglu nur 1,3 sec hinter dem Sieger.



«Wäre ich in Kurve 10 nur ein wenig stärker gewesen, hätte ich ihn die letzten zwei Runden vielleicht noch in einen Kampf verwickeln können. Er war aber zu stark und speziell mein Vorderreifen war auf der linken Seite hinüber», grübelte der Weltmeister von 2021. «Egal, wir sind miserabel ins Wochenende gestartet und haben uns deutlich gesteigert. Mit Platz 2 bin ich sehr zufrieden, das ist mein bisher bestes Ergebnis in Aragón. Álvaro hat nicht gepunktet und wir sind nicht mehr weit hinter ihm – alles ist möglich. Vielleicht können wir uns für Sonntag noch etwas steigern und um Siege kämpfen. Ich hoffe, dass wir noch ein wenig stärker sein werden.»