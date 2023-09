Aragon, FP3: Danilo Petrucci vorne – riesige Abstände

Die beiden Ducati-Piloten Danilo Petrucci und Alvaro Bautista lagen im dritten freien Training der Superbike-WM in Aragon weit vor der Konkurrenz – sie brachten einen Qualifyer-Hinterreifen zum Einsatz.

Superbike-Weltmeister Alvaro Bautista hatte am Freitag mit 1:49,649 min für die Bestzeit gesorgt und die Messlatte damit bereits sehr hoch gelegt.



Zur Orientierung: Die schnellste Rennrunde fuhr Toprak Razgatlioglu (Yamaha) 2022 im Superpole-Race in 1:49,375 min, den Pole-Rekord stellte der Türke im gleichen Jahr mit 1:48,267 min auf.

Als das dritte freie Training am Samstagmorgen um 9 Uhr begann, war es mit 16 Grad Celsius Luft- und Asphalttemperatur noch kühl, am Nachmittag wird das Thermometer wieder auf 25 Grad klettern.



Für die erste nennenswerte Bestzeit sorgte Bautista auf seiner Ducati V4R in der vierten Runde mit 1:50,065 min, zur Halbzeit der 30-minütigen Session führte Garrett Gerloff aus dem deutschen Team Bonovo action BMW mit 1:50,016 min.

Bautista schraubte die Bestzeit 11 min vor Schluss auf 1:48,886 min, was den Einsatz des superweichen SCQ-Hinterreifens nahelegt. Ducati-Kollege Danilo Petrucci zog nach und fuhr 1:48,808 min.

Diese beiden Marken wurden nicht mehr unterboten. Wie immer in den freien Trainings gilt, dass die Zeiten mit Vorsicht zu genießen sind, weil die Fahrer und Teams unterschiedliche Strategien haben und nicht zur gleichen Zeit mit identischen Reifen unterwegs sind. Während einige auf Zeitenjagd gehen, arbeiten andere an der Rennabstimmung. Daraus ergeben sich die riesigen Zeitabstände in diesem FP3.

Remy Gardner (GRT Yamaha) als Dritter verliert bereits über eine halbe Sekunde, die Fahrer ab Platz 5 liegen über eine Sekunde zurück.

Jonathan Rea (Kawasaki) und Toprak Razgatlioglu (Yamaha) agierten unscheinbar und wurden Sechster und Elfter. Der einzige Deutsche Philipp Öttl (Go Eleven Ducati) fuhr auf Platz 15.

Der Schweizer Dominique Aegerter (GRT Yamaha) hatte in seiner dritten fliegenden Runde einen Ausrutscher, womit das Training für ihn beendet war – Platz 20.

Ergebnisse Superbike-WM Aragon, FP3:

1. Danilo Petrucci (I), Ducati, 1:48,808 min

2. Alvaro Bautista (E), Ducati, +0,078 sec

3. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,555

4. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0,690

5. Florian Marino (F), Kawasaki, +1,039

6. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, +1,090

7. Garrett Gerloff (USA), BMW, +1,208

8. Iker Lecuona (E), Honda, +1,311

9. Loris Baz (F), BMW, +1,334

10. Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,399

11. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, +1,561

12. Axel Bassani (I), Ducati, +1,586

13. Xavier Vierge (E), Honda, +1,619

14. Michael van der Mark (NL), BMW, +1,691

15. Philipp Öttl (D), Ducati, +1,753

16. Scott Redding (GB), BMW, +1,899

17. Bradley Ray (GB), Yamaha, +2,131

18. Lorenzo Baldassarri (I), Yamaha, +2,347

19. Tito Rabat (F), Kawasaki, +3,071

20. Dominique Aegerter (CH), Yamaha, +3,389

21. Hafizh Syahrin (MAL), Honda, +3,652

22. Isaac Vinales (E), Kawasaki, +4,041

23. Eric Granado (BR), Honda, +4,647

24. Oliver König (CZ), Kawasaki, +5,256

25. Gabriele Ruiu (I), BMW, keine Zeit