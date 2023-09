Scott Redding (BMW): Der Schmerz kam nach Platz 11

Als Elfter hat Scott Redding im ersten Lauf der Superbike-WM 2023 in Aragón sein selbst gestecktes Ziel zwar verfehlt, der Engländer war aber nicht im Vollbesitz seiner Kräfte. Bester BMW-Pilot wurde Garrett Gerloff auf

Wie zuletzt regelmäßig brachte Garrett Gerloff vom BMW-Team Bonovo action die beste M1000RR ins Ziel. Nach den starken Ergebnissen in Magny-Cours (Pole, Vierter und Fünfter in den Hauptrennen) hatte sich der Texaner für das Meeting in Aragón allerdings mehr ausgerechnet als Startplatz 10 und Neunter im ersten Lauf.



«Wir hatten gehofft, in der Qualifikation etwas stärker als Zehnter zu sein, aber es war wirklich das Beste, was wir herausholen konnten. Ich fühlte mich gut, hatte jedoch nicht genau die Pace wie alle anderen», ärgerte sich der 28-Jährige. «Im Rennen hatte ich keinen guten Start. Ich habe mein Bestes gegeben, um an den Leuten vor mir vorbeizukommen. Es hat jedoch zu lange gedauert. Am Ende waren wir unter den Top-10, was gut war, aber wir wollen immer mehr. Morgen werden wir es wieder versuchen.»

Etwas mehr hatte sich auch Scott Redding vom britischen ROKiT-Team vorgenommen. Der 30-Jährige tauchte mit einer Fingerverletzung und Schmerzen im Rücken beim zehnten Saisonmeeting auf – Folgen eines Trainingsunfalles in der vergangenen Woche. Nach Platz 13 in der Superpole erreichte er im Rennen auf der elften Position das Ziel.



«Angesichts der Umstände und aufgrund der Tatsache, dass Aragón für mich im vergangenen Jahr ein absolutes Desaster war, lautete mein Ziel vor dem Wochenende, innerhalb der Top-10 zu sein. Wegen der Verletzungen war es an diesem Wochenende bisher schwierig», gab der BMW-Pilot zu. «Ich wusste, dass das Rennen hart werden würde, aber dass es in Ordnung sein würde, wenn ich einen Rhythmus finde. Beim Start habe ich einen kleinen Fehler gemacht, der mich viele Positionen gekostet hat, und ich hatte zunächst Schwierigkeiten, meinen eigenen Rhythmus zu finden. Aber dann, nach einigen Runden, begann ich mich wohler auf dem Bike zu fühlen und wurde schneller.»

Redding lag zeitweise nur auf der 16. Position und war bei Rennhalbzeit auf Platz 14. In der zweiten Rennhälfte überholte er seine BMW-Kollegen Loris Baz und Michael van der Mark sowie noch in der letzten Runde Honda-Werkspilot Xavi Vierge.



«Am Ende konnte ich einige Positionen gutmachen und habe den elften Platz geholt, mit dem ich heute zufrieden bin, denn das Ziel war der zehnte Platz. Zudem war ich auch am Ende des Rennens noch in der Lage zu fighten. Das war wichtig», betonte der WM-Zwölfte. «Und ich konnte trotz der Schmerzen fahren. Der größte Schmerz kam nach dem Rennen, als das Adrenalin fehlte. Aber ich bin mit dem heutigen Tag recht zufrieden.»