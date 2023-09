Dominique Aegerter: Weshalb Aragon extrem mühsam war

Magere fünf WM-Punkte sind nicht, was sich GRT-Yamaha-Pilot Dominique Aegerter vor den Rennen im MotorLand Aragon ausgerechnet hatte. Die Gründe für das dezente Abschneiden sind mehrschichtig.

Der zweifache Supersport-Champion Dominique Aegerter hat uns in seiner ersten Superbike-Saison mit einigen erstaunlichen Leistungen verwöhnt, elfmal brauste er bereits in die Top-8 und kratzte als Vierter in Assen sogar am Podium.

Der Schweizer musste aber auch immer wieder Rückschläge einstecken, seine Armpump-Probleme verhinderten zu Saisonmitte bessere Ergebnisse. Dreimal ließ er sich diese Saison bereits am Unterarm operieren, inzwischen ist diese Plage aus der Welt.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Aragón © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Rea und Bautista © Gold & Goose Vierge und Lecuona © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Locatelli, Rea, Bautista © Gold & Goose Lecuona, Van der Mark, Öttl © Gold & Goose Bautista und Razgatlioglu © Gold & Goose Rea und Razgatlioglu © Gold & Goose Gardner und Gerloff © Gold & Goose Xavi Vierge © Gold & Goose Rea und Razgatlioglu © Gold & Goose Gerloff und Öttl © Gold & Goose Locatelli und Rea © Gold & Goose Bassani, Van der Mark, Aegerter © Gold & Goose Alvaro Bautista gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Alvaro Bautista © Gold & Goose Razgatlioglu, Bautista, Rinaldi © Gold & Goose Sieger Alvaro Bautista Zurück Weiter

Endlich genesen wurde Domi im zweiten Hauptrennen in Magny-Cours vor zwei Wochen von Scott Redding (BMW) abgeschossen und krachte beim Sturz heftig auf die Schulter. Bei seinem Crash am Samstagmorgen im FP3 in Aragon fiel er auf die gleiche Schulter. Damit waren nicht nur 30 Trainingsminuten dahin, sondern auch das Einsatzmotorrad Schrott und ein Stück Vertrauen weg.

Dass von Startplatz 16 keine Großtaten möglich sein würden, war absehbar. Die Plätze 15, 14 und 12 in den drei Rennen im MotorLand sind trotzdem ernüchternd. Aegerter bekam dafür fünf WM-Punkte und hat als Gesamtzehnter mit 128 Punkten jetzt zwei Gegner direkt vor sich: Alex Lowes (Kawasaki) ist mit einem Zähler mehr Neunter, der Achte Xavi Vierge (Honda) hat 132.

«Das FP3 hätte mir dahingehend etwas genutzt, dass jeder gefahrene Kilometer Daten und Informationen gibt», erzählte Domi beim Treffen mit SPEEDWEEK.com im Fahrerlager von Aragon. «So sind wir nicht vorwärtsgekommen und ich hatte auch deswegen im Qualifying eine schlechte Position. Nach dem Abschuss in Frankreich dauert es ein paar Rennen, bis wieder das volle Vertrauen da ist. Für das Sprintrennen wählten wir die weichere Reifenvariante. Aber vom 16. Startplatz aus war ich in heftige Kämpfe mit anderen Herstellern verwickelt, und es war nicht einfach, durch das Feld zu kommen. Für das zweite Rennen haben wir einige Änderungen am Motorrad vorgenommen. Damit fühlte ich mich etwas wohler, aber der Abstand zur Siegerzeit war ein wenig größer. Generell war es ein schwieriges Rennen, weil das Überholen im Mittelfeld nie einfach ist.»

Auffällig: Rookie Aegerter ist immer dann stark, wenn er mit seinem Team auf der jeweiligen Rennstrecke vorher beim Testen war. In Aragon haben während der Sommerpause alle Hersteller getestet – bis auf Yamaha.