Scott Reddings (BMW) einziger Trost: Besser als 2022

ROKiT-Pilot Scott Redding blickt auf zwei schwierige Rennwochenende zurück. Beim Superbike-Meeting im MotorLand Aragón war der Engländer im zweiten Lauf sogar das Schlusslicht von BMW.

Scott Redding kam nicht in bester Stimmung und auch nicht in bester Verfassung nach Aragón. Denn der 30-Jährige erlebte vor zwei Wochen in Magny-Cours mit drei Stürzen ein Wochenende zum Vergessen. Außerdem zog sich der BMW-Pilot in den zwei Wochen bis zum zehnten Saisonmeeting auf der spanischen Piste bei einem Trainingsunfall schmerzhafte Blessuren am Finger und Rücken zu.



«Respekt vor ihm, dass er es trotz der Schmerzen durchgezogen hat», hob Motorsport-Direktor Marc Bongers hervor. «Nach dem ersten freien Training sah es noch so aus, als ob er nicht weiterfahren kann. Wir hoffen, dass er sich nun schnell erholt.»

Tatsächlich fuhr Redding das gesamte Wochenende unter seiner Normalform. Nach Platz 11 am Samstag erreichte er im Superpole-Race erneut als Elfter das Ziel und wurde als 14. im zweiten Lauf sogar schlechtester BMW-Pilot.



«Insgesamt war das Wochenende für mich mit dem Motorrad ein wenig besser als im vergangenen Jahr, als wir hier waren. Das war schon etwas», ätzte Redding. «Das Superpole-Rennen hat Spaß gemacht. Ich konnte um die Top-10 kämpfen, was mein Ziel für dieses Wochenende war. Für das zweite Rennen war ich ziemlich zuversichtlich, dass ich es in die Top-10 schaffen kann. Aber schon nach zwei Runden hatte ich einfach keinen Grip und wirklich große Schwierigkeiten. In den langen Kurven hat der Grip nicht gereicht, um gut aus den Kurven herauszukommen. Es war wirklich schwierig.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Aragón © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Rea und Bautista © Gold & Goose Vierge und Lecuona © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Locatelli, Rea, Bautista © Gold & Goose Lecuona, Van der Mark, Öttl © Gold & Goose Bautista und Razgatlioglu © Gold & Goose Rea und Razgatlioglu © Gold & Goose Gardner und Gerloff © Gold & Goose Xavi Vierge © Gold & Goose Rea und Razgatlioglu © Gold & Goose Gerloff und Öttl © Gold & Goose Locatelli und Rea © Gold & Goose Bassani, Van der Mark, Aegerter © Gold & Goose Alvaro Bautista gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Alvaro Bautista © Gold & Goose Razgatlioglu, Bautista, Rinaldi © Gold & Goose Sieger Alvaro Bautista Zurück Weiter

Seltsamerweise stabilisierten sich Reddings Rundenzeiten gegen Rennende. Es war aber zu spät, um noch Positionen zu gewinnen.



«Erst in den letzten Runden, als der Reifen wirklich abgenutzt war, kam etwas. Ich war ziemlich überrascht, denn ich hatte das Gefühl, dass ich in diesem Rennen vielleicht um die Top-10 kämpfen könnte, und dann war es genau das Gegenteil. Also bin ich ein wenig unzufrieden», brummte der Vizeweltmeister von 2020. «Wir müssen verstehen, warum das passiert ist, denn am Samstag war es viel besser. Alles in allem sind wir nach dem Wochenende ein wenig ruhiger als in Magny-Cours, und jetzt geht es nach Portimão.»