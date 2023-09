Iker Lecuona (Honda): Keine Erinnerung an Fast-Sturz

Am ersten Trainingstag der Superbike-WM 2023 überraschte Iker Lecuona mit der fünfbesten Rundenzeit und war entsprechend zuversichtlich für das Rennwochenende. Was der Honda-Pilot in den Rennen zeigte, überzeugte.

Iker Lecuona setzte in Aragón an seiner CBR1000RR-R ein mit Super-Concession-Part aufgepepptes Chassis ein, das er bereits Ende August im MotorLand zwei Tage getestet hatte. Die Erkenntnisse und Abstimmungsdaten vom Test halfen dem Spanier, am ersten Trainingstag als Fünfter zu überraschen.

Auch in der Superpole am Samstag sprang mit Startplatz 6 ein ansprechendes Ergebnis heraus; zuletzt war der 23-Jährige in Misano aus der zweiten Reihe gestartet. Doch ein Frühstart im ersten Lauf brachte ihm eine zweifache Long-Lap-Penalty ein – nur Platz 10.



«Platz 6 in der Startaufstellung war ein großer Schritt für uns. Was das Rennen angeht, muss ich mich beim Team entschuldigen, denn zum ersten Mal in meiner Karriere habe ich einen Frühstart hingelegt, der mich möglicherweise die vierte oder fünfte Position gekostet hat», ärgere sich Lecuona. «Dennoch bin ich zufrieden, denn trotz der Strafe konnte ich eine ausgezeichnete Pace fahren und mich von Platz 15 bis in die Top-10 zurückkämpfen. In der letzten Runde versuchte ich, Bassani zu überholen. Wir tauschten einige Male die Plätze, am Ende gelang es mir aber nicht.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Aragón © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Rea und Bautista © Gold & Goose Vierge und Lecuona © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Locatelli, Rea, Bautista © Gold & Goose Lecuona, Van der Mark, Öttl © Gold & Goose Bautista und Razgatlioglu © Gold & Goose Rea und Razgatlioglu © Gold & Goose Gardner und Gerloff © Gold & Goose Xavi Vierge © Gold & Goose Rea und Razgatlioglu © Gold & Goose Gerloff und Öttl © Gold & Goose Locatelli und Rea © Gold & Goose Bassani, Van der Mark, Aegerter © Gold & Goose Alvaro Bautista gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Alvaro Bautista © Gold & Goose Razgatlioglu, Bautista, Rinaldi © Gold & Goose Sieger Alvaro Bautista Zurück Weiter

Am Sonntag überzeugte der Honda-Pilot mit zwei sechsten Plätzen.



«Kein schlechter Sonntag, ich bin zufrieden damit. Wir hatten erwartet, auf diesem Niveau zu sein, denn wir wussten vom Test, dass unsere Pace gut war», sagte Lecuona. «Am Wochenende in Aragón habe ich mich auf meine Race-Pace konzentriert und bin so oft wie möglich allein gefahren. Damit haben wir uns optimal auf die Rennen vorbereitet. Im zweiten Lauf kämpfte ich problemlos in der zweiten Gruppe in den Top-10 und mit einem sehr guten Gefühl auf dem Motorrad. Ich kam wieder sehr nahe an Bassani heran, aber dann hatte ich in den letzten Runden in Kurve 12 einen großen Moment – ich weiß nicht einmal, wie ich den Sturz vermeiden konnte. Als ich merkte, dass ich noch im Rennen war, habe ich mich mit dem sechsten Platz begnügt.»

Mit insgesamt 20 Punkten war das Meeting in Aragón eines der besseren Superbike-Meetings von Lecuona. Bester Honda-Pilot in der Gesamtwertung ist aber weiterhin Teamkollege Xavier Vierge mit 132 Punkten auf Platz 8. Lecuona folgt mit 114 Punkten als WM-13.