Alvaro Bautista (1.) betont: Er will keine Almosen

Alvaro Bautista muss bei der Superbike-WM in Portimao 15 Punkte mehr holen als Toprak Razgatlioglu, um an diesem Wochenende Champion zu werden. «Das liegt nicht allein in meiner Hand», weiß der Ducati-Star.

Gewinnt Alvaro Bautista alle drei Rennen auf der Berg-und-Tal-Strecke im Hinterland von Portimao und Toprak Razgatlioglu wird jedes Mal Zweiter, erobert der Spanier 13 Punkte mehr als der Türke.



Bautista muss aber mindestens 15 Punkte mehr holen, um seinen Vorsprung von jetzt 47 auf dann 62 oder mehr Punkte zu erhöhen – und damit bereits an diesem Wochenende Weltmeister zu werden.

Mit Platz 1 am Freitag zeigte Bautista den Gegnern, wonach es ihm in Portugal gelüstet. «Ich fühlte mich ab der ersten Runde am Morgen gut», grinste der WM-Führende beim Treffen mit SPEEDWEEK.com. «Das Bike funktioniert gut, ich konnte mich auf meine Fahrweise konzentrieren.»

Weiß Alvaro, ob sein Aruba-Team für den Fall des Titelgewinns etwas vorbereitet hat?



«Das musst du Federico fragen (der Pressesprecher – der Autor)», schmunzelte der 53-fache Laufsieger. «Ich kann nur auf der Strecke mein Bestes geben, der Rest liegt nicht in meinen Händen. Wichtig ist nur, dass wir am Ende etwas zu feiern haben.»

2022 wurde Bautista zum zweiten Mal nach 2006 in der 125er-Klasse Weltmeister. Gegenüber seinem Titelgewinn in Indonesien im Vorjahr ortet er einen großen Unterschied: «Damals hing es von mir ab, ob ich Weltmeister werde. Ich musste in jedem Rennen Zweiter werden, sofern Toprak alle drei gewinnt. Hier ist das nicht so. Selbst wenn ich alle drei Rennen gewinne, dann darf Toprak nicht dreimal Zweiter werden. Deshalb ist es für mich auch nicht wichtig, ob ich den Titel hier gewinne. Wichtig ist, dass wir alles gut machen. Zu gewinnen, ist immer speziell – egal wo.»

Bautistas Teamkollege Michael Rinaldi konnte in Aragon seinen ersten Saisonsieg feiern, nachdem der Spanier in Führung liegend gestürzt war. Rechnet Alvaro mit dessen Hilfe im Fall der Fälle?



«Wir habe keine Teamorder», unterstrich der Mann mit der Nummer 1. «Wenn Michael gewinnen kann, dann soll er das. Das will ich auch so. Wenn ein Fahrer besser ist als ich, dann sollen die Leute sehen, dass er mich schlagen kann. Wichtig ist, dass es keine Vorfälle gibt. Ich frage um keine Hilfe, jeder muss nach sich selbst schauen. Wenn ein Fahrer gewinnt, dann hat das einen Grund.»