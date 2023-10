SBK-Portimão im TV: Wichtige Entscheidungen stehen an

In Portimão fällt am Sonntag im letzten Rennen der Supersport-WM 300 die Titelentscheidung. Und auch in der Superbike-Kategorie könnte Alvaro Bautista (Ducati) vorzeitig seine zweite Weltmeisterschaft gewinnen.

In der Supersport-300 benötigt WM-Leader Jeffrey Buis (Kawasaki) lediglich drei Punkte, um die Weltmeisterschaft zum zweiten Mal nach 2020 zu gewinnen, selbst wenn der WM-Zweite, Jose-Luis Perez, das Rennen gewinnen sollte. Und wenn in der Superbike-Kategorie Alvaro Bautista im Superpoie-Race und im zweiten Lauf zehn Punkte mehr als Toprak Razgatlioglu einfährt, steht auch der Spanier zum zweiten Mal als Weltmeister fest. Dies wäre gegeben, wenn der Ducati-Pilot beide Rennen gewinnt und der Yamaha-Star maximal Dritter wird.

Es lohnt sich also, den Rennsonntag in Portimao live zu verfolgen. Seit Jahren sind ServusTV und Eurosport die TV-Heimat der Superbike-WM im deutschen Sprachraum. Die Österreicher bieten außerdem kostenlos alle Rennen und Superpoles via Streaming an.

ServusTV überträgt das zweite Rennen der Superbike-Kategorie wie üblich live und in HD im Free-TV. Unmittelbar davor wird das Superpole-Race wiederholt respektive zusammengefasst.

Auf dem zu Discovery gehörenden Sender Eurosport werden die Rennen in diesem Jahr bisher auf dem mitunter kostenpflichtigen Kanal Eurosport 2 gezeigt, so auch beim elften Saisonmeeting. Dafür umfasst die Übertragung nicht nur den zweiten Superbike-Lauf, sondern auch das zweite Rennen der Supersport-WM, die am Samstag von Nicolo Bulega (Ducati) gewonnen wurde.

Bleibt als Alternative der Video-Pass der offiziellen Website der Superbike-WM. Die restliche Saison kostet 9,99 Euro. Dafür erhält man den Zugriff auf das werbefreie Livestreaming an den Rennwochenenden, inklusive der freien Trainings aller Klassen. Inbegriffen sind auch Interviews und das Video-Archiv der kompletten SBK-Rennen ab 2006.