Motocorsa Ducati fragt sich: Philipp Öttl oder Baz?

Weil Axel Bassani für die Superbike-WM 2024 ins Kawasaki-Werksteam wechselt, braucht Motocorsa Ducati einen neuen Piloten. Teamchef Lorenzo Mauri hat sich etwas Besonderes einfallen lassen.

Am Freitagmittag teilte Motocorsa-Boss Lorenzo Mauri mit, dass Axel Bassani sein Team nach dieser Saison verlassen und zu einem «anderen, offiziellen Team» gehen werde. Regelmäßige Besucher dieses Motorsport-Portals wissen seit Anfang September, dass der Italiener im Kawasaki-Werksteam Nachfolger von Jonathan Rea wird, der zu Yamaha geht, weil Toprak Razgatlioglu von dort zu BMW wechselt.

Mauri braucht einen schnellen Nachfolger für Bassani, der in seinen drei Jahren für Motocorsa bislang sechs Podestplätze eingefahren hat und vor den Rennen in Portimao an diesem Wochenende auf dem fünften WM-Rang liegt.

Laut Mauri kommen nur noch zwei Fahrer in Frage, die am Montag nach dem letzten Rennen in Jerez am 30. Oktober auf gleicher Strecke für ihn testen werden. «Der Test wird für die beiden Fahrer kein Stress, es kommt mir nicht auf die Rundenzeit an», versicherte der Teamchef. «Ich will sehen, wie sie arbeiten und zum Team passen. Das ist kein Shoot-out. Anschließend werde ich mich entscheiden.»

SPEEDWEEK.com fand heraus: Bei den beiden Piloten handelt es sich um den Bayer Philipp Öttl und den Franzosen Loris Baz. Öttl verliert seinen Platz im Team Go Eleven Ducati an den ehemaligen MotoGP-Piloten Andrea Iannone, Baz muss bei Bonovo action BMW dem Engländer Scott Redding weichen.

Motocorsa ist dieses Jahr das erfolgreichste Privatteam, entsprechend begehrt ist der Platz. Möglicherweise gibt es sogar zwei Motorräder. «Das werde ich bis nächsten Dienstag wissen», so Mauri. «Bis dahin muss mir der Sponsor eines Fahrers aus der Spanischen Moto2-Meisterschaft zusagen.»

Geschieht das nicht, macht Motocorsa mit einer Ducati Panigale V4R weiter. Für ein zweites Bike sind mindestens 700.000 Euro zusätzlich für das Material und die Crew nötig.

Auf dem Papier hat Baz Vorteile gegenüber Öttl. Der Franzose gewann zwei seiner 203 Superbike-Rennen, 20 Mal stand er für Kawasaki, Yamaha und Ducati auf dem Podium. Mit seinen inzwischen 30 Jahren fuhr er auch drei Jahre MotoGP. Baz gilt aber als Sturzpilot und ist drei Jahre älter als Öttl.

Öttl absolvierte die Moto3- und Moto2-WM, fuhr anschließend zwei Jahre Supersport-WM (3. und 5.) und ist seit 2022 in der Superbike-WM. Zuletzt zeigte er einen deutlichen Aufwärtstrend und ließ drei Top-10-Ergebnissen in Magny-Cours drei Top-8-Finishs in Aragon folgen. Viele Experten sind der Meinung, Öttl habe seinen Zenit noch nicht erreicht und verfüge über das nötige Potenzial, um sich weiter zu verbessern. Seine beste Platzierung in der höchsten Klasse ist Rang 5, den er zu Saisonbeginn in Australien eroberte.