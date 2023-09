Michael vd Mark (BMW): Kein siebter Platz war schöner

Michael van der Mark präsentiert sich in Portimao in starker Form

Im ersten Superbike-Lauf in Portimão fuhr Michael van der Mark das beste Rennen seit seinem fürchterlichen Unfall in Assen. Umso höher ist der siebte Platz des BMW-Piloten einzuschätzen.

Es war schön, Michael van der Mark im ersten Superbike-Lauf in Portimão über viele Runden als besten BMW-Piloten an vierter Stelle fahren zu sehen. Denn der Niederländer hat einen langen Leidensweg hinter sich: Nach seinem Highsider im zweiten Lauf am 23. April in Assen, wobei er sich den Oberschenkelhals links brach, war er wochenlang außer Gefecht. Seit seiner Rückkehr auf die M1000RR in Most nähert sich der 30-Jährige allmählich wieder seiner Normalform, erreichte aber kein einstelliges Ergebnis.

Dass er in den letzten beiden Runden auf der portugiesischen Piste auf Platz 7 durchgereicht wurde, war für den Supersport-Weltmeister von 2014 zu verschmerzen. «Fehlende Rennpraxis, ich habe gegen Rennende aber auch Probleme mit dem Vorderreifen bekommen», erklärte der ROKiT-Pilot im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Die fehlenden Runden machten sich bemerkbar und ich ging ein wenig zu sehr auf Nummer sicher. Der Kurvenspeed war zu langsam, aber daran werde ich arbeiten. Wenn der Vorderreifen nachlässt, wird man zwangsläufig langsamer, als Rennfahrer findet man normalerweise aber einen Weg, dennoch das Maximum herauszuholen.»

Zur Info: Als einziger Fahrer in den ersten drei Startreihen hatte sich van der Mark für einen härteren Vorderreifen entschieden.

Den vierten Platz übernahm Garrett Gerloff vom BMW-Team Bonovo action, der damit bester BMW-Pilot wurde und den jüngsten Aufwärtstrend von BMW bestätigte. «Ich bin wirklich zufrieden mit dem Rennen», versicherte van der Mark. «Besonders glücklich bin ich darüber, dass wir am Bike vom ersten Tag an quasi nichts angepasst haben. Das Paket verhält sich also stabil und mein Vertrauen wird größer. Das Gefühl zur Front war nicht ganz so gut wie im FP3 oder der Superpole, das frustrierte mich ein wenig. Ich hatte erwartet, etwas schneller fahren zu können. Am Ende bin ich trotzdem glücklich.»