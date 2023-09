Portimão, Superpole: Rea vorn, Öttl Zehnter 30.09.2023 - 12:36 Von Kay Hettich

© Gold & Goose Jonathan Rea fuhr in Portimao knapp am Rekord vorbei

Nur knapp verpasste Jonathan Rea in der Superpole der Superbike-WM 2023 in Portimão seinen eigenen Rekord. Kawasaki-Teamkollegen Alex Lowes und Andrea Locatelli (Yamaha) in Reihe 1. Philipp Öttl solider Zehnter.