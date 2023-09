Philipp Öttl (Ducati): An Platz 10 vorbeigerutscht 30.09.2023 - 18:23 Von Kai Schulte-Lippern

© Gold & Goose Philipp Öttl

Go-Eleven-Ducati-Pilot Philipp Öttl wäre im ersten Rennen der Superbike-WM in Portimao beinahe zum siebten Mal in Folge in die Top-10 gefahren. Nach einem schlechten Start hatte er eine gute Pace.