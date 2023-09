Alvaro Bautista (1.): Ein Schritt näher am WM-Titel 30.09.2023 - 18:46 Von Ivo Schützbach

© Gold & Goose Alvaro Bautista siegte – Ducati ist Konstrukteursweltmeister

Am Samstagnachmittag gewann Ducati-Star Alvaro Bautista das erste Superbike-Hauptrennen in Portimao, es war sein 22. Sieg in diesem Jahr. Holt er am Sonntag zehn Punkte mehr als Toprak Razgatliglu, ist er Champion.