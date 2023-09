Alex Lowes fragt sich: Warum ist das bei Kawasaki so?

Kawasaki-Werksfahrer Alex Lowes ist nach seiner Meniskus-OP bei der Superbike-WM in Portimao wieder dabei. Im Qualifying und ersten Rennen zeigte er eine erstaunliche Leistung.

Obwohl er nach eigenen Angaben fit war, setzte Kawasaki Alex Lowes für die Rennen in Aragon vor einer Woche auf die Ersatzbank, um den Genesungsprozess nach der Meniskus-OP nicht negativ zu beeinflussen.



In Portimao ist er wieder dabei – und konnte als Zweiter im Qualifying ebenso überzeugen wie als Fünfter im Rennen. Auf Teamkollege Jonathan Rea, der Dritter wurde, verlor er sieben Sekunden.

«Es war gut, wieder auf der Strecke zu sein, nachdem ich wegen der Verletzung aussetzen musste», freute er sich. «Meinem Knie geht es nicht so schlecht, ich bin nur etwas aus der Übung. In der Superbike-WM sind alle so nah beieinander. Wenn du nur ein paar Zehntelsekunden langsamer bist, steht du in der Startaufstellung gleich mehrere Reihen weiter hinten. Das Qualifying ist entscheidend, es kann dein ganzes Wochenende verändern. Umso glücklicher war ich, dass ich meine schnellste Runde jemals hier drehen konnte.»

Im Rennen konnte Lowes anfänglich mit den späteren Top-3 Alvaro Bautista (Aruba.it Ducati), Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha) und Rea mithalten, musste sich später aber auch noch dem schnellen BMW-Piloten Garrett Gerloff (Bonovo BMW) beugen.

«Obwohl ich mich zur Rennmitte zurückhielt, hatte Gerloff am Ende deutlich mehr Grip als ich», analysierte Lowes im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Ich war nicht in der Lage zurückzuschlagen, als er an mir vorbeikam. Ich habe das Rennen für zirka zehn Runden gemanagt, aber Platz 4 wäre so oder so das Maximum gewesen. bei Johnny war es ähnlich: Er war vorne bei der Musik, konnte am Ende aber nicht mehr mithalten. Wir müssen herausfinden, warum das so ist. Wenn wir keinen Grip mehr haben, dann geht es rückwärts.»

In der Gesamtwertung liegt Lowes nach 31 Rennen auf dem achten Gesamtrang, zum Siebten Danilo Petrucci (Barni Spark Ducati) fehlen ihm 55 Punkte.