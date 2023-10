Jerez: Florian Alt stellte sich WM-Debüt anders vor 27.10.2023 - 18:41 Von Kai Schulte-Lippern

© Gold & Goose Florian Alt in Jerez

Trotz der nassen Bedingungen am Freitagmorgen fuhr IDM-Champion Florian Alt bei der Superbike-WM in Jerez beide Trainings-Sessions, um sich an die veränderte Honda zu gewöhnen.