Florian Alt (Honda) hofft: 2024 öfter in der SBK-WM

Der Deutsche Superbike-Champion Florian Alt hat mit der IDM-Honda bei seinem WM-Debüt in Jerez einen schweren Stand. Obwohl er die Zielflagge im ersten Rennen als Letzter sah, ist er nicht unzufrieden.

Wildcard-Fahrer Florian Alt qualifizierte sich in Jerez für den 23. Startplatz – nur Oliver König (Orelac Kawasaki) war langsamer. Doch 1:41,680 min ist mit einem Superstock-Motorrad keine schlechte Zeit. Das Team Holzhauer Honda hat für den WM-Einsatz in Andalusien keine spezielle Fireblade aufgebaut, nur Kleinigkeiten wurden modifiziert. Entsprechend muss man die Leistungen des Deutschen Meisters beurteilen, der im ersten Rennen mit 67 sec Rückstand auf Sieger Alvaro Bautista (Aruba.it Ducati) als Letzter die Zielflagge sah. Auf den nächstbesten Honda-Fahrer Tati Mercado (17.) verlor Alt gute 9 sec.

«Im Rennen habe ich mit Mercado, Syahrin und König gekämpft», erzählte Alt SPEEDWEEK.com. «Im Vergleich mit denen haben wir wenig Zug aus der Kurve, der große Unterschied ist tatsächlich der Ausgang der Kurve. Ich musste den Hinterreifen sehr stark fordern und habe ihn dadurch überhitzt. Das hat sich in den letzten zehn Runden bemerkbar gemacht und ich musste Federn lassen. Grundsätzlich war das ein guter Einstand – wir müssen uns aber verbessern. Damit wir die 3 sec, die ich in den letzten Runden verloren habe, verbessern können. Dann gucken wir mal, ob wir die Honda schlagen können, die fast 200.000 Euro mehr kosten.»

Am Sonntagvormittag wird der 27-Jährige erstmals ein Superbike-Sprintrennen fahren, bevor am Nachmittag das zweite Hauptrennen folgt. «Eigentlich bin ich sehr stark, in der ersten Runde schnell zu sein», hielt Alt fest. «Ich brauche einen guten Start und muss gut durchkommen, wir werden auch etwas riskieren und wahrscheinlich den ganz weichen SCQ-Hinterreifen nehmen. Selbst wenn der nach fünf Runden eingeht, dann ist es halt so.»

Wo sieht Florian Verbesserungspotenzial an sich, verglichen mit den Besten der Welt? «Es gibt die Ausnahmekönner wie Rea, Bautista und Toprak, die haben echt viel drauf, der Rest ist normal», attestierte der Honda-Pilot. «Leute wie Öttl oder Rinaldi kenne ich aus der Vergangenheit, die machen nichts Besonderes auf dem Motorrad. Auf der Bremse und am Kurveneingang, wo wir unser Motorrad nutzen können, da bin ich genauso stark. Aber rein elektronisch kann ich am Kurvenausgang nicht mithalten. Wir wurden bei diesem Wildcard-Einsatz ins kalte Wasser geworfen, wollen uns aber vorbereiten für die Zukunft. Jetzt wissen wir, woran wir arbeiten müssen und was wir brauchen, um mal Europa-Rennen zu fahren. Je nachdem, wie im Winter die Verhandlungen laufen, ist das Ziel die Superbike-WM, ganz klar.»