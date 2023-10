Domi Aegerter: Auf Startplatz 2 folgte Renn-Pleite

Für Dominique Aegerter (GRT Yamaha) begann die Superbike-WM in Jerez mit Platz 2 im Qualifying hervorragend. Im ersten Rennen war er nach fünf Runden Letzter – was schieflief.

In der Superpole am Samstagvormittag musste sich Dominique Aegerter lediglich dem alten und neuen Weltmeister Alvaro Bautista (Aruba.it Ducati) beugen, der in Jerez zum zehnten Mal auf Startplatz 1 preschte.



«Nach langer Zeit ins Parc fermé zurückzukehren, war ein fantastisches Gefühl», grinste Aegerter. «Mein Team hat einen großartigen Job gemacht, um dieses fantastische Ergebnis zu erzielen.»

Die Erwartungen für das erste Rennen waren entsprechend hoch. Doch aus der ersten Runde kam der zweifache Supersport-Champion nur als Achter zurück, in den folgenden Runden war er 12., 15., 18. und dann Letzter.



«Leider hatten wir ein technisches Problem mit der Elektronik, das mich daran hinderte, mehr zu erreichen», ärgerte sich der Yamaha-Pilot. «Am Sonntag ist unser letzter Renntag. Ich hoffe, dass ich den zweiten Startplatz im Sprintrennen verteidigen kann.»



In der WM-Gesamtwertung ist Aegerter Zwölfter, ein Punkt hinter seinem Teamkollegen Remy Gardner.