Jerez-Test, 14 Uhr: Rinaldi vor Bradl und Aegerter

Dienstag und Mittwoch sehen wir auf dem Jerez-Circuit den ersten Wintertest für die Superbike-WM 2024. Die MotoGP-Testteams von Aprilia, Ducati und Honda sind ebenfalls hier, außerdem zwei Supersport-Piloten.

Am Dienstag hatten die Fahrer in Jerez nur zwei Stunden von 10 bis 12 Uhr auf trockener Strecke, dann kam der Regen.



Am Mittwoch herrscht in Andalusien Kaiserwetter, es dauerte aber den ganzen Vormittag, bis die Strecke zum größten Teil aufgetrocknet war und es nur noch einige feuchte Flecken gab. Um 10.22 Uhr wagte sich Andrea Iannone für eine Installationsrunde hinaus, um 10.39 Uhr Ducatis MotoGP-Testfahrer Michele Pirro.

Seit 12 Uhr herrscht mehr Betrieb auf der Strecke, der Großteil begann aber erst um 13 Uhr, weil der Tag dann nur als halber Testtag zählt. Halbe Tage sind so definiert, dass ein Fahrer nur vier Stunden fahren darf, am Nachmittag von 13 bis 17 oder von 14 bis 18 Uhr. Vormittags wäre es von 9 bis 13 oder von 10 bis 14 Uhr. Solche halben Tage sind pro Saison aber nur zwei erlaubt. Die Saison 2024 begann per Definition am Montag (30. Oktober 2023) nach dem letzten Rennen und endet mit dem Sonntag des letzten Rennens (13. Oktober 2024) der nächsten Saison.

Johnny Rea (Yamaha), Alex Lowes (Kawasaki), Iannone (Go Eleven Ducati) und Bradley Ray (GMT94 Yamaha) haben sich durch ihre Runden vor 13 Uhr dafür entschieden, einen ganzen Testtag zu investieren. Die Ducati-Werkspiloten Alvaro Bautista und Nicolo Bulega fahren erst seit 14 Uhr.

Am Dienstag sorgte GRT-Yamaha-Pilot Remy Gardner mit 1:39,837 min für die Bestzeit, diese fuhr er mit dem weichen SCX-Hinterreifen. Zum Vergleich: Die schnellste Rennrunde drehte Alvaro Bautista (Ducati) 2019 im Superpole-Race in 1:39,004 min, den Pole-Rekord stellte Jonathan Rea (Kawasaki) im gleichen Jahr mit 1:38,247 min auf.

Am Mittwoch um 14 Uhr führt Michael Rinaldi (Motocorsa Ducati) die Zeitenliste mit 1:40,211 min an und ist damit um 0,005 sec schneller als Hondas MotoGP-Testfahrer Stefan Bradl. Domi Aegerter (GRT Yamaha) auf Platz 3 verliert nur 0,089 sec.

Aus der Superport-Klasse sind auch zwei Fahrer dabei: Adrian Huertas gibt sein Debüt im Team Aruba.it Ducati und Valentin Debise testet für Evan Bros Yamaha, wobei es für 2024 noch keine Vereinbarung gibt.

Wie immer bei Testfahrten gilt: Die Zeiten haben wenig Aussagekraft, weil die Teams sehr unterschiedliche Programme verfolgen.

Zeiten SBK-Test Jerez, Mittwoch, 14 Uhr:

1. Michael Rinaldi (I), SBK, Ducati, 1:40,211 min

2. Stefan Bradl (D), MotoGP, Honda, +0,005 sec

3. Domi Aegerter (CH), SBK, Yamaha, +0,089

4. Remy Gardner (AUS), SBK, Yamaha, +0,110

5. Andrea Iannone (I), SBK, Ducati, +0,175

6. Jonathan Rea (GB), SBK, Yamaha, +0,238

7. Michele Pirro (I), MotoGP, Ducati, +0,558

8. Alex Lowes (GB), SBK, Kawasaki, +0,626

9. Garrett Gerloff (USA), SBK, BMW, +0,674

10. Scott Redding (GB), SBK, BMW, +1,033

11. Bradley Ray (GB), SBK, Yamaha, +1,395

12. Adrian Huertas (E), SSP, Ducati, +3,059

13. Valentin Debise (F), SSP, Yamaha, +3,815

– Alvaro Bautista (E), SBK, Ducati, nicht gefahren

– Lorenzo Savadori (I), MotoGP, Aprilia, nicht gefahren

– Nicolo Bulega (I), SBK, Ducati, nicht gefahren

– Axel Bassani (I), SBK, Kawasaki, nicht gefahren

– Tarran Mackenzie (GB), SBK, Honda, nicht gefahren

Zeiten SBK-Test Jerez, Dienstag (31. Oktober):

1. Remy Gardner (AUS), SBK, Yamaha, 1:39,837 min

2. Michael Rinaldi (I), SBK, Ducati, +0,197 sec

3. Domi Aegerter (CH), SBK, Yamaha, +0,269

4. Jonathan Rea (GB), SBK, Yamaha, +0,465

5. Stefan Bradl (D), MotoGP, Honda, +0,468

6. Alvaro Bautista (E), SBK, Ducati, +0,727

7. Lorenzo Savadori (I), MotoGP, Aprilia, +1,153

8. Michele Pirro (I), MotoGP, Ducati, +1,181

9. Garrett Gerloff (USA), SBK, BMW, +1,356

10. Alex Lowes (GB), SBK, Kawasaki, +1,392

11. Nicolo Bulega (I), SBK, Ducati, +1,407

12. Scott Redding (GB), SBK, BMW, +1,496

13. Axel Bassani (I), SBK, Kawasaki, +1,964

14. Andrea Iannone (I), SBK, Ducati, +2,085

15. Bradley Ray (GB), SBK, Yamaha, +2,458

16. Adrian Huertas (E), SSP, Ducati, +4,320

17. Tarran Mackenzie (GB), SBK, Honda, +4,429