Traumstart für Nicolò Bulega (Ducati): Erste Bestzeit

Superbike-Rookie Nicolò Bulega war am ersten Tag des Jerez-Tests der Schnellste. Mit dem Qualifyer-Reifen erreichte er 1:38,292 min und hat 1,182 sec Vorsprung auf den zweitplatzierten Alex Lowes (Kawasaki).

Der 24-jährige Nicolò Bulega war zudem deutlich schneller als bei seinem letzten Test auf dem Circuito de Jerez Anfang November, als er mit 1:38,726 min auf dem zweiten Platz landete. «Ich habe ein gutes Gefühl und kann pushen, wie ich will», freute sich der Supersport-Weltmeister. «Ich hatte viel Spaß mit meinem Bike und meinem Team. Wir hatten einen guten Start und sind auf einem guten Weg.»

Bulega hatte im letzten Jahr schon einige Gelegenheiten, sich an die Panigale V4R zu gewöhnen. Im ersten Test 2024 geht es darum, diese Arbeit fortzusetzen. «Wir arbeiten an meiner Position auf dem Bike und haben zum Beispiel unterschiedliche Einstellungen am Lenker vorgenommen. Im Grunde nichts Großartiges, es ging vor allem darum, eine gute Basis zu haben. Am Donnerstag werden wir an diesen Dingen weiterarbeiten und versuchen uns zu verbessern, auch mit gebrauchten Reifen», sagte Bulega.

Neben dem Superbike ist für Bulega das Team bis auf seinen Crew-Chief Tommaso Raponi komplett neu. Wie geht es ihm mit der Eingewöhnung? «Ich fühle mich wohl, wir haben eine gute Beziehung zueinander. Und es ist leichter für mich, weil ich meinen Crew-Chief in der Supersport-WM mitnehmen konnte. Ich kenne ihn, das ist wichtig für mich. Der Rest des Teams ist neu für mich, wir müssen erst eine Vertrauensbasis aufbauen, aber das ist kein Problem.»

Ducati-Teamkollege Alvaro Bautista, der den Test am Mittwoch wegen Schmerzen im Nacken vorzeitig beendete und auf dem 10. Platz landete, sagte, Bulega sei in diesem Jahr ein starker Rivale für ihn. «Das macht mich stolz. Es freut mich, das von so einem Champion zu hören», so Bulega, betonte aber zugleich: «Ich bin schnell mit neuen Reifen, aber ich muss noch mehr Erfahrung mit gebrauchten sammeln. Wenn ich damit auch schnell bin, dann bin ich sehr konkurrenzfähig.»

Zeiten Jerez-Test Superbike-WM (24.1.):

1. Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:38,292 min

2. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +1,182 sec

3. Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +1,229

4. Michael van der Mark (NL), BMW, +1,239

5. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1,387

6. Jonathan Rea (GB), Yamaha, +1,390

7. Andrea Iannone(I), Ducati, +1,392

8. Garrett Gerloff (USA), BMW, +1,471

9. Danilo Petrucci (I), Ducati, +1,481

10. Alvaro Bautista (E), Ducati, +1,555

11. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1,625

12. Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,711

13. Scott Redding (GB), BMW, +1,750

14. Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,767

15. Sam Lowes (GB), Ducati, +1,841

16. Iker Lecuona (E), Honda, +2,087

17. Tito Rabat (E), Kawasaki, +2,257

18. Xavi Vierge (E), Honda, +2,384

19. Florian Marino (F), Kawasaki, +3,143

20. Bradley Smith (GB), BMW, +3,570

21. Sylvain Guintoli (F), BMW, +3,606

Zeiten Supersport-WM:

1. Marcel Schrötter (D), MV Agusta, 1:42,015 min

2. Stefano Manzi (I), Yamaha, 1:42,144

3. Can Öncü (TR), Kawasaki, 1:42,159

4. Adrian Huertas (E), Ducati, 1:42,614

5. Bahattin Sofuoglu (TR), MV Agusta, 1:42,633

6. Federico Caricasulo (I), MV Agusta, 1:42,648

7. Lucas Mahias (F), Yamaha, 1:43,181

8. Yari Montella (I), Ducati, 1:43,281

9. Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1:43,780

10. Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1:44,401

11. Hikari Okubo (J), Kawasaki, 1:44,404

12. Glenn van Straalen (NL), Yamaha, 1:44,415

13. Gabriel Giannini (I), Kawasaki, 1:44,758