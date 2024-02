Domi Aegerter und Gardner: Ihr Yamaha-Design für 2024

Das Team GYTR GRT Yamaha zeigte an der Rennstrecke in Misano am Montag erstmals das Design seiner Superbike-WM-Piloten Dominique Aegerter und Remy Gardner her.

Domi Aegerter musste wegen einer Viruserkrankung auf die Tests in Jerez und Portimao verzichten, hat sich inzwischen aber so weit erholt, dass er an der Präsentation in Misano teilnehmen konnte. Dem Schweizer, der die Saison 2023 mit zwei Podestplätzen in Jerez beendet hat und WM-Achter wurde, bleiben vor dem Saisonbeginn am letzten Februar-Wochenende in Australien nur die zwei Testtage am Montag und Dienstag davor auf Phillip Island als Saisonvorbereitung auf der Rennmaschine.

Gardner schloss seine erste Saison in der Superbike-WM nur einen Platz hinter Aegerter ab und konnte immerhin siebenmal in die Top-6 preschen.



Auf den Yamaha R1 sind einige neue Sponsoren zu sehen. Gleich geblieben ist der kryptische Teamnamen GYTR GRT Yamaha, der ausgeschrieben wenig elegant «Genuine Yamaha Technology Racing Giansanti Racing Team Yamaha» bedeutet.



«Ich kann es kaum erwarten, die Saison 2024 zu beginnen», sagte Aegerter am Montagnachmittag. «Letztes Jahr haben wir die Meisterschaft mit einem guten Ergebnis abgeschlossen. Unser Ziel ist, uns weiter zu verbessern und kontinuierlich um die Spitzenplätze zu kämpfen. Ich möchte im Laufe der Saison noch einmal auf dem Podium stehen und versuchen, mein erstes Superbike-Rennen zu gewinnen.»



«Wir hatten eine positive Debütsaison, kamen in jeder Runde voran und verstanden uns», ergänzte Gardner. «Ich bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam ein starkes Jahr 2024 haben werden – wir hatten den ganzen Winter über einige produktive Tests. Ziel ist, regelmäßig auf die vorderen Plätze zu fahren und meinen ersten Superbike-Podestplatz zu erreichen.»