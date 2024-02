Alvaro Bautista hat seine Meinung über Nacht geändert 22.02.2024 - 07:33 Von Ivo Schützbach

© Gold & Goose Alvaro Bautista äußerte sich etwas unbedacht

Nach dem Test hatte sich Superbike-Weltmeister Alvaro Bautista kritisch über den neuen Asphalt in Phillip Island geäußert und einen Boxenhalt in den Rennen nicht ausgeschlossen. Am Donnerstag sagte er das Gegenteil.