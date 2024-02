Andrea Locatelli (2./Yamaha): «Als würde ich stehen!»

Im ersten Rennen der Superbike-WM 2024 fuhr Andrea Locatelli ein beherztes Rennen und holte Platz 2 auf dem Podium. Der Phillip Island Circuit liegt dem Yamaha-Piloten, aber die pfeilschnellen Ducati waren ein Problem.

In den Trainings hatte sich angedeutet, dass Andrea Locatelli im Renntrimm der stärkste Yamaha-Pilot sein würde. In der Superpole stahl dem Werkspiloten zwar Dominique Aegerter vom GRT-Team die Show, doch Startplatz 6 war kein Desaster und von Beginn an pilotierte der Italiener die beste R1 im Feld.

Aber Locatelli war nur Achter nach Runde 1 und lag an fünfter Stelle, als die Top-4 vor ihm zum vorgeschriebenen Reifenwechsel die Boxengasse ansteuerten. Der 27-Jährige blieb zwei Runden länger auf der Piste und zündete in den letzten Runden ein Feuerwerk schneller Runden, mit denen er sich Platz 2 auf dem Podium sicherte.

«Ich bin zufrieden, aber das Rennen war schwierig. Ich war überrascht, als ich beim Start von vielen Ducati überholt wurde, als würde ich stehen bleiben. Das war ernüchternd, aber wir können daran nichts ändern», erzählte Locatelli im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Ich war deshalb erstaunt, weil mein Start an sich wirklich gut war, aber dann rauschten von hinten so viele Bikes einfach so an mir vorbei.»

Übrigens: Phillip Island ist für Locatelli eine der besten Rennstrecken. Nie war er hier schlechter als Platz 5 und vor einem Jahr fuhr er im zweiten Lauf als Dritter auf das Podest.

Der Yamaha-Pilot weiter: «Der zweite Teil hat echt Spaß gemacht. Bei der Ausfahrt habe ich in der Boxengasse etwas Zeit verloren, aber ich war schnell genug und konnte das wieder aufholen. Ich hatte viele Positionskämpfe und ein gutes Gefühl mit meinem Bike. Ich hatte mir zuerst den Sieg vorgenommen, aber dafür hatte ich zu Rennbeginn zu viele Positionen verloren.»

Locatelli büßte in 20 Runden 2,3 sec auf Sensationssieger Nicolò Bulega (Ducati) ein. Seinem Pata Yamaha Prometeon-Teamkollegen Jonathan Rea brummte er dagegen über 35 sec auf!