Alvaro Bautista (15./Ducati): Ohne Sturz aufs Podest?

Für Alvaro Bautista ist der Saisonauftakt der Superbike-WM 2024 bisher ein Desaster. Nach seinem Sturz im ersten Lauf ist der Ducati-Pilot aber überzeugt, dass er den Speed für einen Podestplatz hatte.

Vor einem Jahr dominierte Alvaro Bautista den Superbike-Auftakt in Australien. Alle drei Rennsiege heimste das Leichtgewicht damals mit seiner Ducati V4R ein, doch in diesem Jahr ist die Welt eine andere: Zum einen litt der Spanier lange an einer Nackenverletzung, außerdem muss er als einziger Superbike-Pilot Ballast an seinem Motorrad montieren – die Folge der neuen Gewichtsregel.

Erschwerend kommt für ihn hinzu, dass der im Dezember aufgebrachte neue Asphalt auf dem Phillip Island Circuit derart viel Grip bietet, dass der Fahrstil des 39-Jährigen von Nachteil ist.

Die Folge: Am Freitag nur Zwölfter, in der Superpole Neunter und im ersten Lauf stürzte Bautista. Der zweifache Superbike-Weltmeister rappelte sein Motorrad zwar wieder auf, mehr als Platz 15 war aber nicht möglich.

Der positivste Aspekt für Bautista ist, dass er sich bei seinem Crash nicht verletzt hat. «Mir geht es gut. Beim Anbremsen der Kurve ist das Vorderrad eingeklappt», erklärte der 59-fache Sieger seinen Ausrutscher. «Was ohne den Sturz möglich gewesen wäre, weiß ich nicht.»

Dabei fing der erste Lauf für Bautista mit einem Blitzstart ideal an. «Der Anfang war für mich selbst überraschend. Mein Start war nicht so schlecht, als ich aus der dritten Reihe als Zweiter in die erste Kurve einbog. Aber dann machte ich zuerst einen Fehler und in Kurve 9 touchierte mich Sam Lowes und ich verlor einige Positionen», schilderte der Spanier den Rennverlauf. «Ich machte wieder ein paar Plätze gut und als ich an Bassani vorbeiging, stürzte ich. Wobei ich schon denke, dass ich den Speed für das Podium hatte. Im Nachhinein lässt sich das natürlich leicht sagen.»