Bautista (12.): «Fällt mir schwer, schnell zu fahren»

Die Kombination aus griffigem neuem Asphalt und harten Hinterreifen machen Superbike-Weltmeister Alvaro Bautista in Phillip Island zu schaffen. Den Trainings-Freitag beendete der Ducati-Star nur als Zwölfter.

Ducati-Werksfahrer Nicolo Bulega, als Supersport-Champion und Superbike-Rookie einer der Besten in allen Vorsaisontests, ist überzeugt, dass die Zeit des Taktierens vorbei ist. «Jetzt legen alle ihre Karten auf den Tisch», meinte der 24-Jährige nach Platz 2 im freien Training am Freitag.

Beim Blick auf die Ergebnisliste wundern sich viele: Aruba-Teamkollege und Weltmeister Alvaro Bautista ist erst auf Position 12 zu finden, eine gute halbe Sekunde hinter der Bestzeit von Alex Lowes (Kawasaki).

Da auf Phillip Island nur eine Hinterreifenspezifikation zur Verfügung steht, gab es am Freitag keinerlei Spielchen wie sonst, wenn es verschiedene Optionen von weich bis hart gibt.

Was war los bei Bautista?



«Ein schwieriger Tag», stöhnte der dreifache Champion. «Im FP2 hatte ich auch noch ein technisches Problem, unterm Strich bin ich aber recht glücklich. Wir haben seit dem Test einige kleine Anpassungen am Motorrad vorgenommen, die funktionieren. Mein Gefühl für das Motorrad kommt. Alle haben so hart gepusht, als ginge das Rennen nur über drei oder vier Runden. Ich habe dafür gearbeitet schnell zu sein und die Reifen in den vorgesehenen maximal elf Runden nicht zu zerstören.»

Alvaro betont, dass trotz der verkürzten Renndistanz von 22 auf 20 Runden und dem vorgeschriebenen Boxenstopp mit Reifenwechsel zwischen Runde 9 und 11 die Haltbarkeit des Hinterreifens die entscheidende Rolle spielen wird.

«Du kannst nicht zehn Runden lang 1:29 min niedrig fahren», hob er hervor. «Du musst zumindest ein bisschen mit dem Reifen haushalten, auch über diese Distanz. Für mich ist der SC1-Hinterreifen zu hart, mir fällt es sehr schwer, damit schnell zu fahren. Wenn es kälter ist und es auch noch windet, dann tue ich mir in einigen Bereichen der Strecke besonders schwer. Am Samstag soll das Wetter wärmer sein und der Wind weniger. Das hilft zwar allen, aber mir eventuell etwas mehr.»

Wo sieht sich Bautista in den Rennen?



«Schwer zu sagen», grübelte er. «Viele Fahrer liegen eng beisammen und ich weiß nicht, wie die Strategien des Einzelnen aussehen. Mein Hauptaugenmerk liegt darauf, mein persönliches Limit und das des Motorrads zu erreichen. Nach der Superpole werden wir einen Plan für das Rennen machen. Durch das Flag-to-Flag ist das kein normales Rennen, da lassen sich nur schwer Vorhersagen treffen.»