Platz 6: Starke Aufholjagd von Domi Aegerter (Yamaha)

Wegen seiner Virusinfektion war Dominique Aegerter unsicher, was er beim Superbike-Auftakt auf Phillip Island würde leisten können. Im ersten Lauf zeigte der Yamaha-Pilot eine seiner bisher besten Leistungen.

Beim offiziellen Dorna-Test am Dienstag dieser Woche saß Dominique Aegerter erstmals in diesem Jahr auf seiner Yamaha R1, denn wegen einer Erkrankung hatte der Schweizer die Januar-Tests in Jerez und Portimão verpasst. Und nicht nur das, in den Wochen vor dem Saisonauftakt in Australien musste sich der 33-Jährige auch bei seinem persönlichen Training zurückhalten.



«Ich muss zugeben, dass ich nicht zu 100 Prozent auf das erste Rennen vorbereitet bin», räumte Aegerter im Vorfeld ein. «Vor allem die verpassten Testtage machen sich bemerkbar, aber auch mein Körper fühlt sich nach den 98 Runden am Dienstag noch ein wenig ausgelaugt an.»

Die Bedenken des zweifachen Supersport-Weltmeisters waren unbegründet: Als 13. am Freitag hatte er nur 0,581 sec Rückstand, aber in der Superpole stürmte er als bester Yamaha-Pilot auf die vierte Startposition. Und obwohl der erste Lauf mit vielen Hürden gespickt war, holte der Rohrbacher als Sechster ein bemerkenswertes Ergebnis – nur in vier seiner bisher 37 Superbike-Rennen war er besser.



«Der Samstag begann mit weiteren Fortschritten», frohlockte Aegerter. «Im FP3 waren wir wieder schneller und im Qualifying belegten wir den vierten Startplatz. Mit meiner Ausgangsposition in der zweiten Reihe war ich sehr zufrieden, auch wenn Andrea Iannone von meinem Windschatten profitierte und mich im letzten Moment aus der ersten Reihe verdrängte. Leider war mein Start ins Rennen nicht so gut, da die Jungs vor mir meine Linie ein wenig kreuzten und ich deshalb das Gas etwas zudrehen musste. Außerdem kam Toprak Razgatlioglu meinem Vorderrad gefährlich nahe, sodass ich das Gas weiterzudrehen musste.»

© Gold & Goose Willkommen zurück auf Phillip Island, Nicolò Bulega © Gold & Goose Dominique Aegerter © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Nicolò Bulega © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Iker Lecuona © Gold & Goose Sam Lowes © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Andrea Iannone führt das Feld an © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Danilo Petrucci © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Andrea Iannone & Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Remy Gardner © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Nicolò Bulega © Gold & Goose Superpole - Andrea Iannone, Nicolò Bulega & Alex Lowes © Gold & Goose Andrea Iannone © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Nicolò Bulega © Gold & Goose 1. Rennen - Andrea Locatelli, Nicolò Bulega & Andrea Iannone Zurück Weiter

Tatsächlich kam der GRT Yamaha-Pilot nur als 13. aus der ersten Runde. Vor dem vorgeschriebenen Reifenwechsel bei Rennmitte hatte sich Aegerter jedoch wieder auf Platz 9 vorgearbeitet und lieferte sich im zweiten Teil des Rennens einen sehenswerten Kampf mit BMW-Pilot Michael van der Mark.



«Als bei allen die Reifen noch frisch waren, war es schwierig, zu überholen. Es waren auch einige sehr erfahrene Fahrer in der Gruppe, wie Jonathan Rea. Das machte die Aufholjagd noch schwieriger», schilderte Aegerter. «In der Schlussphase hatte ich mit Michael van der Mark einen sehr hartnäckigen Gegner. Es war kein Kinderspiel, an ihm vorbeizukommen. Trotzdem konnte ich mich in der letzten Runde durchsetzen und kam als Sechster ins Ziel. Über die zehn Punkte dafür bin ich sehr glücklich. In Anbetracht der Situation mit der Virusinfektion Ende Januar und den damit verbundenen fehlenden Testtagen können wir mit unserem ersten Saisonrennen sehr zufrieden sein.»