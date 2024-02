Nach Sturz im zweiten Lauf: So geht es Jonathan Rea

Ein schwerer Sturz von Yamaha-Star Jonathan Rea im zweiten Lauf auf Phillip Island sorgte für einen Rennabbruch. Was über den Gesundheitszustand des erfolgreichsten Superbike-Piloten bekannt ist.

Es passierte in der dritten Runde des mit über einer Stunde Verspätung gestarteten zweiten Hauptrennens der Superbike-WM. Um 17:56 Uhr Ortszeit meldeten die Streckenposten in Kurve 10 einen Zwischenfall von Jonathan Rea. Es war dieselbe Kurve, in der Rea bereits beim Test gestürzt war.

Der Yamaha-Pilot hatte einen ausgezeichneten Start und kämpfte beim Saisonauftakt erstmals an der Spitze. Auf Platz 6 liegend verlor der Nordire die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte.

Rea war bei Bewusstsein, blieb aber im Kiesbett liegen und wurde dort erstversorgt. Mit einer Trage wurde der Familienvater aus dem Gefahrenbereich gebracht und anschließend mit einem Krankenwagen ins Medical-Center transportiert. Allein dies ließ Schlimmes vermuten, doch mit Prellungen und Schürfwunden ist Rea glimpflich davongekommen.

«Körperlich geht es mir soweit gut», sagte Rea im Fahrerlager von Phillip Island im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Ich habe einen harten Schlag auf den Kopf bekommen, sonst aber keine weiteren Verletzungen. Es waren zwei schwere Stürze hier und ich bin noch in einem Stück, dafür bin ich dankbar. Aber es ist frustrierend, denn der zweite Crash passierte aus dem Nichts. Ich hatte Vertrauen zum Bike und fühlte mich gut. Der Motorschaden von Toprak war für mich von Vorteil und brachte mich in eine gute Position. Jetzt werde ich nach Hause reisen, mich sammeln und hoffentlich stärker zurückkommen.»