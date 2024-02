Auch ohne Rea: Kawasaki kämpft in Australien um Top-3

Der Wechsel von Jonathan Rea zu Yamaha hat Kawasaki geschwächt. Umso erstaunlicher die Performance von Alex Lowes, der im ersten Lauf der Superbike-WM 2024 auf Phillip Island lange auf Podiumskurs lag.

Mit sechs Weltmeisterschaften ist Jonathan Rea der erfolgreichste Superbike-Pilot aller Zeiten. Unfassbare 119 Rennsiege hat der Nordire eingefahren, die meisten davon mit Kawasaki; seine WM-Titel hat er allesamt mit der ZX-10RR erreicht. Weil sich der 36-Jährige wegen zunehmender Erfolglosigkeit nach neun Jahren zu Yamaha abseilte, liegt der Kawasaki-Erfolg 2024 in der Verantwortung von Alex Lowes.



Bei den Wintertests arbeitete der Engländer mit seinem Cheftechniker Pere Riba daran, die ZX-10RR konstanter über die Renndistanz zu machen, auch wenn dies zulasten der Performance ging. Der erste Lauf auf Phillip Island zeigte deutlich, dass Kawasaki in diesem Punkt Fortschritte gelungen sind.

Schon als Dritter der Superpole war Lowes eine Überraschung; nach einem guten Start kam der Kawasaki-Pilot sogar als Führender aus der ersten Runde. Noch in Runde 17 von 20 betrug sein Rückstand auf Platz 3 weniger als eine Sekunde!



«Wir haben das Maximum aus dem Motorrad herausgeholt, das war unser Ziel», stellte der Zwillingsbruder von Marc VDS-Pilot Sam Lowes zufrieden fest. «Ich bin wirklich glücklich, wie wir das Rennen gemeistert haben. Nur im letzten Sektor, in den letzten beiden Kurven und auf der Geraden, habe ich verloren. Über 20 Runden war es hart, mit den anderen mitzuhalten – man kann nur die erste Kurve schneller fahren als sie. Aber was meine Fahrweise und die Renneinteilung betrifft, konnten wir nicht viel mehr tun.»

Auf der Ziellinie lag Lowes an fünfter Stelle, aber er profitierte von der Zeitstrafe von Toprak Razgatlioglu (BMW) und kam als Vierter in die Wertung.



«Das bedeutet, dass es ein guter Start ins Jahr war. Ich hatte einige Rangeleien mit Toprak. Jeder weiß, wie aggressiv er fährt. Ich wusste zu diesem Zeitpunkt nicht, dass er eine Strafe bekommen hatte, also habe ich versucht, ihn in der letzten Kurve zu überholen», erzählte der 33-Jährige. «Um ehrlich zu sein, hat der Kampf mit ihm echt Spaß gemacht. In der vierten Kurve hat er mich hart getroffen, dass es mir den Lenker aus den Händen schlug. Mir war klar, dass er es war. Es macht mir Spaß, gegen ihn zu kämpfen, aber in jedem Rennen gibt es zwei oder drei Berührungen. Heute hatten wir die Pace, die wir erwartet hatten. Mit 1:28er-Rundenzeiten bei Rennmitte hatte ich jedoch nicht gerechnet.»