Toprak Razgatlioglu: Erst Podium, dann Motorschaden

BMW-Neuling Toprak Razgatlioglu erlebte bei der Superbike-WM am Sonntag auf Phillip Island das ganze Gefühlsspektrum: Im Sprintrennen durfte er jubeln, im zweiten Hauptrennen verrauchte der Motor seiner M1000RR.

Obwohl die Woche auf Phillip Island in jeder Hinsicht ungewöhnlich war, zeigte Toprak Razgatlioglu mehr oder weniger, was sich BMW und seine Fans von ihm erhofft und erwartet hatten.

Im Test am Dienstag fuhr der Türke Bestzeit, im ersten Hauptrennen am Samstag wurde er Fünfter. Im Sprintrennen am Sonntag raste Toprak auf Rang 3 und sorgte damit für seinen ersten Podestplatz mit der M1000RR. Im zweiten Hauptrennen lag er erneut auf Position 3, als er sich mit einer blauen Rauchfahne aus dem Rennen verabschiedete und dem nachfolgenden Alex Lowes (Kawasaki), dem späteren Sieger und WM-Leader, den Schreck seines Lebens einjagte.

«Insgesamt würde ich sagen, dass ich zu 50 Prozent zufrieden und zu 50 Prozent unzufrieden bin», hielt Toprak fest, der direkt nach dem Rennen verschwand, um seinen Flug in Melbourne zu erwischen. «Ziel war aufs Podium zu kommen, das ist uns im Superpole-Race gelungen. Im zweiten Hauptrennen war ich bereit, um den Sieg zu kämpfen, wir hatten das Motorrad verbessert und ich fühlte mich gut. Aber dann hatten wir das Problem mit dem Motor. Das ist Rennsport und es war das erste Rennwochenende der Saison.»

«In Barcelona müssen wir uns sehr stark zurückmelden», ergänzte der 39-fache Laufsieger. «Wir haben in den Rennen viel gelernt und viele Daten gesammelt, das ist wichtig für unsere Arbeit. Als nächstes steht Barcelona an, eine anspruchsvolle Strecke wie hier. Dann geht es nach Assen und auf weitere Strecken, auf denen wir normalerweise stärker sind als hier. Insgesamt war der Auftakt nicht schlecht, besonders das Superpole-Race. Ich denke, dass wir Schritt für Schritt ankommen. Wir werden vor dem Rennwochenende in Barcelona testen und uns auf die Rennpace konzentrieren.»

In der Gesamtwertung liegt Razgatlioglu nach 3 von 36 Läufen mit 18 Punkten auf Platz 8.