Scott Redding (BMW): Sturz, Schmerzen, Strafe

Aus der Sicht von Scott Redding war das Superbike-Meeting auf Phillip Island eine verpasste Chance. Ein Sturz und Abstimmungsprobleme mit der BMW M1000RR machten den Saisonauftakt herausfordernd.

Die Superbike-WM 2024 ist die dritte Saison von Scott Redding mit BMW, aber seine erste mit dem Team Bonovo action. Sorgte der Engländer im vergangenen Jahr für die besten Einzelergebnisse, war er beim Saisonauftakt auf Phillip Island das Schlusslicht der vier BMW-Werkspiloten.

Schon nach dem vorgelagerten Test am Dienstag (Redding hatte 1,8 sec Rückstand) war zu befürchten, dass der 31-Jährige Probleme haben würde, was sich als 18. am Freitag bestätigte. Es folgte Startplatz 19 in der Superpole und in den drei Rennen die Positionen 11, 17 und 17.



«Im FP3 hatte ich einen ziemlich heftigen Sturz. Alle sind schneller gefahren und ich dachte, ich habe ein gutes Feeling, aber dann bin ich gestürzt», erklärte Redding. «Ich habe mich ein bisschen am Knie, am Hals und an der Brust verletzt, aber ich konnte in der Superpole antreten. Doch im Qualifying hat es mir an Vertrauen gefehlt, das war also nicht so gut.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen auf Phillip Island © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Alex Lowes und Álvaro Bautista © Gold & Goose Scott Redding und Philipp Ötll © Gold & Goose Nicolò Bulega und Remy Gardner © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Garrett Gerloff © Gold & Goose Álvaro Bautista und Andrea Locatelli © Gold & Goose Remy Gardner © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Andrea Iannone und Sam Lowes © Gold & Goose Danilo Petrucci © Gold & Goose Aegerger, Van der Mark, Bassani © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Álvaro Bautista und Nicolò Bulega © Gold & Goose Alex Lowes und Álvaro Bautista © Gold & Goose Alex Lowes gewinnt das Rennen © Gold & Goose Bautista, A. Lowes, Petrucci © Gold & Goose Sieger Alex Lowes Zurück Weiter

Im ersten Lauf kreuzte Redding eigentlich als Zehnter die Ziellinie, doch wegen Unterschreitens der Mindestzeit beim vorgeschriebenen Reifenwechsel erhielt er eine Zeitstrafe von 2,030 sec und fiel dadurch hinter Honda-Pilot Xavi Vierge zurück.



«Der Boxenstopp war eine interessante Sache. Für uns verlief alles reibungslos, nur dass ich etwas zu früh losfuhr und deshalb eine kleine Strafe bekam. Insgesamt war ich mit dem Rennen recht zufrieden, wenn ich mir die Situation vom Morgen und im Qualifying berücksichtige. Natürlich möchte ich mehr, wir hätten möglicherweise in die Top-9 oder Top-8 fahren können», schilderte der zwölffache Rennsieger. «Das war ein schwieriges Wochenende. Ich glaube, wir haben bei der Abstimmung des Motorrads den falschen Weg eingeschlagen. Ich konnte die Rundenzeit nicht wie die anderen Jungs verbessern und gleichzeitig schnell fahren. Die ganze Woche hier war etwas seltsam, auch der Test, das Wetter änderte sich stark, der Grip auf der Strecke änderte sich stark und ich denke, wir haben uns einfach auf dem falschen Weg erwischt, als wir mit dem Motorrad unterwegs waren.»

Auch Teammanager Michael Galinski hatte sich mehr vom Saisonauftakt versprochen. «Mit Scott haben wir es nie so richtig geschafft, ihm das Bike so hinzustellen, dass er richtig glücklich ist», weiß der Norddeutsche.



«Wir haben angefangen mit dem Motorrad und haben uns dann gesteigert. Nach dem ersten Rennen war er recht zufrieden, aber hier gab es auch immer ein Problem mit dem Wind und den schwankenden Temperaturen. Man muss da auf vieles reagieren und das haben wir bei Scott nicht zu 100 Prozent geschafft, daher tut es mir etwas Leid für ihn. Die Platzierung ist wirklich nicht, was er kann.»