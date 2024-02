Axel Bassani: Gardner gerammt, von Aegerter bestraft

Mit Alex Lowes war Kawasaki der große Gewinner des Saisonauftakts der Superbike-WM 2024 auf Phillip Island. Bei seinem neuen Teamkollegen Axel Bassani lief es weniger gut.

Auf Alex Lowes als Leader der Superbike-WM 2024 hätten wahrscheinlich die Wenigsten getippt. Der Engländer füllte beim Saisonauftakt auf Phillip Island die Fußstapfen des zu Yamaha gewechselten Jonathan Rea in perfekter Manier aus und holte einen vierten Platz sowie zwei Siege.



Erwartungsgemäß schwerer tat sich Axel Bassani, der in Australien sein erstes Rennwochenende mit der ZX-10RR absolvierte. Zuvor war der Italiener drei Saisons mit der Ducati V4R unterwegs, mit der er zwei Jahre in Folge bester Privatier war und regelmäßig Top-5-Platzierungen erreichte.

Die Umstellung auf das japanische Reihenvierzylindermotorrad ist mühselig und dauert. Bassani qualifizierte sich lediglich auf Startplatz 15, was hinsichtlich seiner Chancen in den Rennen ein herber Rückschlag war. Im ersten Lauf erhielt er zudem völlig berechtigt ein Long-Lap-Penalty und wurde Zwölfter.



«Über die Superpole gibt es nicht viel zu sagen, sie war wahrlich nicht gut. Im Rennen hatte ich, glaube ich, einen guten Start, aber es war nicht einfach, einige andere Fahrer zu überholen», berichtete Bassani. «Ich habe einen Fehler gemacht und Remy Gardner zu Fall gebracht. Das war nicht meine Absicht, aber es ist leider passiert. Nach einigen Runden war meine Pace gut, aber dann musste ich die Long-Lap absolvieren, wodurch ich Zeit und vier Positionen verloren habe. Vor dem Boxenstopp war das Rennen wirklich gut, aber nach dem Reifenwechsel ließ sich das Bike schwer kontrollieren.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen auf Phillip Island © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Alex Lowes und Álvaro Bautista © Gold & Goose Scott Redding und Philipp Ötll © Gold & Goose Nicolò Bulega und Remy Gardner © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Garrett Gerloff © Gold & Goose Álvaro Bautista und Andrea Locatelli © Gold & Goose Remy Gardner © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Andrea Iannone und Sam Lowes © Gold & Goose Danilo Petrucci © Gold & Goose Aegerger, Van der Mark, Bassani © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Álvaro Bautista und Nicolò Bulega © Gold & Goose Alex Lowes und Álvaro Bautista © Gold & Goose Alex Lowes gewinnt das Rennen © Gold & Goose Bautista, A. Lowes, Petrucci © Gold & Goose Sieger Alex Lowes Zurück Weiter

Am Sonntag im Superpole-Race über zehn und den zweiten Lauf über elf Runden sprangen elfte Plätze heraus. Und dieses Mal ging Bassani als Verlierer aus dem Infight mit einem Yamaha-Piloten hervor.



«Das zweite Rennen war etwas besser, aber es war nicht einfach, sein eigenes Tempo zu fahren, wenn man hinter anderen Fahrern liegt. Ich habe versucht, Achter oder Neunter zu werden, aber in der letzten Runde hat mich Aegerter überholt und abgedrängt. Ich habe zwei Positionen verloren», ärgerte sich der Kawasaki-Werkspilot über den Schweizer. «Wir müssen uns verbessern, aber das Gefühl mit dem Motorrad war in diesem Rennen gut. Ich konnte pushen und meine Rundenzeiten konstant halten. Wir müssen von diesem Punkt aus neu starten.»