Nicolò Bulega (Ducati): Großartiges Superbike-Debüt! 25.02.2024 - 19:00 Von Friedemann Kirn

© Gold & Goose Nicolo Bulega

Dem Sensationssieg am Samstag ließ Aruba.it Ducati-Werkspilot Nicolò Bulega zwei fünfte Plätze am Sonntag folgen – und sprach von einem «großartigen ersten Wochenende in der Superbike-WM».