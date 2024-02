Honda im Nichts: «Unsere Realität», sagt Xavi Vierge

Beim Superbike-Auftakt auf Phillip Island schaffte es Honda als einziger Hersteller nicht auf das Podest. Einzelkämpfer Xavi Vierge stand mit der neuen CBR1000RR-R vor einer Herkulesaufgabe.

Das erste Meeting der Superbike-WM 2024 war fantastisch. Auf dem malerischen Phillip Island Circuit sahen wir spannende Rennen, Überraschungen, dramatische Wendungen, Stürze und mit Kawasaki-Pilot Alex Lowes einen unerwarteten WM-Leader. Was wir nicht sahen, war eine konkurrenzfähige Honda.

Siege holten Kawasaki und Ducati, BMW und Yamaha erreichten Podestplätze. Das beste Rennergebnis von Honda war ein zehnter Platz von Xavi Vierge im ersten Lauf; am Sonntag erreichte der Spanier die Plätze 12 und 13. Für den Motorradgiganten aus Japan eine Blamage. «Für den Moment nehmen wir diese Top-Ten-Platzierung und nehmen sie als Ansporn», grummelte Vierge.

«Phillip Island ist aus verschiedenen Gründen immer etwas Besonderes, vor allem, was den Reifenverschleiß angeht», erklärte der 26-Jährige weiter. «Wir können natürlich nicht zufrieden sein, aber das ist unsere Realität. Als Team haben wir bei den Tests und am Rennwochenende gut gearbeitet. Das Gefühl auf dem Motorrad ist nicht schlecht, ich fahre es gerne, aber wir sind nicht so schnell wie die anderen. Wir haben große Mühe in den Kurven und beim Einlenken, was den Kampf mit anderen Fahrern unglaublich schwierig macht, weil wir beim Bremsen ständig Boden gutmachen müssen. Wenn ich alleine fahre, ist mein Tempo nicht so schlecht. Aber wenn ich mit anderen kämpfen muss, habe ich Probleme. Dann ist es schwer, die perfekte Linie zu halten. Außerdem werden die Reifen bei dieser Fahrweise stark beansprucht.»

Mit überschaubaren neun Punkten aus drei Rennen reiht sich der Katalane in der Gesamtwertung auf Platz 13 ein. Beim Barcelona-Test hofft Vierge auf schnelle Fortschritte. «Das Niveau der Meisterschaft wird jedes Jahr höher – selbst kleine Details können einen großen Unterschied in Bezug auf Performance und Ergebnisse ausmachen», weiß Vierge. «Aber wir sind uns der Situation bewusst und wissen, dass wir weiterarbeiten und versuchen müssen, eine Lösung zu finden, vielleicht sogar kurzfristig.»

Natürlich half es in Australien nicht, dass Iker Lecuona nach seinem Teststurz am Dienstag am Rennwochenende fehlte. Der 24-Jährige wird am Dienstag in Barcelona seine Schulter untersuchen lassen. Unter Belastung klagt der HRC-Pilot über Schmerzen.