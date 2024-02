Remy Gardner (Yamaha): Viel Pech beim Heimrennen

In seiner zweiten Superbike-Saison wird viel von Remy Gardner erwartet, doch vor heimischer Kulisse auf Phillip Island war das Glück nicht auf der Seite des Yamaha-Piloten. Dafür sorgten Axel Bassani und Jonathan Rea.

Als Moto2-Weltmeister und mit MotoGP-Erfahrung wechselte Remy Gardner in die Superbike-WM 2023 zum Yamaha-Team Giansanti Racing. Der Australier musste sich zuerst an das neue Umfeld sowie die R1 und Pirelli-Reifen gewöhnen, auch manche Rennstrecken kannte er nicht. In der zweiten Saisonhälfte drehte der 26-Jährige auf und glänzte als Dritter der Superpole in Most und mit vierten Plätzen in Portimão und Jerez.



Bei den Wintertests deutete Gardner an, dass in seiner zweiten Saison konstant starke Ergebnisse von ihm erwartet werden können. Phillip Island war für den aus Sydney stammenden Yamaha-Piloten die erste Gelegenheit, dies unter Beweis zu stellen.

Platz 9 am Freitag mit nur 0,3 sec Rückstand war ein guter Anfang und Siebter in der Superpole eine solide Ausgangsposition für das erste Rennen. Ab dem Zeitpunkt lief vieles schief. Unverschuldet.



«Das Qualifying war anständig, wenn auch nicht großartig. Vom siebten Platz zu starten, war aber nicht so schlecht», begann der Australier. «Beim Start musste ich das Gas zudrehen, um eine Kollision zu vermeiden, und bin dadurch ein paar Plätze zurückgefallen. Ich hatte jedoch das Gefühl, dass ich einen guten Speed habe und versuchte, mich in eine gute Position zu bringen. In Kurve 10 wurde ich von Bassani gerammt und damit brachte er mich zu Sturz.»



Der Kawasaki-Pilot wurde mit einer Long-Lap bestraft und er zeigte sich reumütig.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen auf Phillip Island © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Alex Lowes und Álvaro Bautista © Gold & Goose Scott Redding und Philipp Ötll © Gold & Goose Nicolò Bulega und Remy Gardner © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Garrett Gerloff © Gold & Goose Álvaro Bautista und Andrea Locatelli © Gold & Goose Remy Gardner © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Andrea Iannone und Sam Lowes © Gold & Goose Danilo Petrucci © Gold & Goose Aegerger, Van der Mark, Bassani © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Álvaro Bautista und Nicolò Bulega © Gold & Goose Alex Lowes und Álvaro Bautista © Gold & Goose Alex Lowes gewinnt das Rennen © Gold & Goose Bautista, A. Lowes, Petrucci © Gold & Goose Sieger Alex Lowes Zurück Weiter

Im Superpole-Race am Sonntag fehlte Gardner als Sechster nur eine Sekunde zu seinem ersten Podestplatz in der Superbike-Kategorie. Als Zwölfter im zweiten Lauf war er davon dagegen weit entfernt; erneut war Pech im Spiel.



«Wir hatten einige gute Kämpfe im Sprintrennen und die Pace war da. Leider konnten wir nicht unter die ersten Drei fahren, obwohl wir einen guten Speed hatten. Ich hatte das Gefühl, dass wir es in Rennen 2 noch einmal versuchen könnten, aber ich konnte Jonathans Motorrad nicht ausweichen und hatte einen Schaden an meinem Bike», erzählte Gardner. «Der Rennabbruch gab uns eine neue Chance, aber ich musste vom letzten Platz aus neu starten. Ich denke, das ist nicht fair, aber so sind die Regeln. Obwohl die Jungs einen fantastischen Job gemacht haben, war das Motorrad nicht ganz in Ordnung, aber wir konnten trotzdem wertvolle Punkte holen. Nun, dieses Wochenende hat es nicht sein sollen. Es ist schade, dass wir unser Potenzial nicht umsetzen konnten, aber wir müssen das Positive aus dem Wochenende mitnehmen; der Speed war da und wir haben einen ausgezeichneten Job gemacht.»