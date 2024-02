BMW über SBK-Auftakt: «So gut wie lange nicht»

BMW-Neuzugang Toprak Razgatlioglu holte bereits auf Phillip Island die erste Podestplatzierung, für die Bayern war es aber insgesamt ein erfreulicher Auftakt der Superbike-WM 2024.

Selbst BMW-Kritiker mussten beim Saisonauftakt der Superbike-WM 2024 auf Phillip Island anerkennen, dass dem bayerischen Hersteller ein guter Schritt nach vorn gelungen ist. Und das lag nicht mir am dritten Platz im Superpole-Race durch Neuzugang Toprak Razgatlioglu: War vor einem Jahr ein neunter Platz von Scott Redding das beste Einzelergebnis, wurden am vergangenen Wochenende sechs Top-9-Ergebnisse eingefahren. Und in der Herstellerwertung stehen heute 26 Punkte an; 2023 waren es nur elf.

«Fakt ist: Wir waren immer gut dabei, in jeder Session, vor allem mit Toprak», sagt auch Motorsport-Direktor Marc Bongers. «Im ersten Rennen ist ein kleiner Fehler passiert, der uns vom vierten auf den fünften Platz zurückgesetzt hat. Mickey hat eine starke Leistung gezeigt und ist von 16 auf sieben gefahren, und er hat nur wenig auf Toprak verloren. Garrett und Scott sind ebenfalls in die Top-10 gefahren. Im Superpole-Race hat Toprak ein klasse Rennen abgeliefert und ist auf den dritten Platz gefahren. Für die anderen drei war es leider schwierig, wenn man bei dieser Leistungsdichte von so weit hinten kommt. Topraks Motorschaden im zweiten Hauptrennen war sehr, sehr ärgerlich. Wir müssen nun analysieren, was die Ursache war. Mickey und Garrett konnten dann erneut mit Platz acht und neun gute Resultate holen, nur wenige Sekunden vom Sieger entfernt. Insgesamt waren wir eindeutig besser unterwegs als in den vergangenen Jahren.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen auf Phillip Island © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Alex Lowes und Álvaro Bautista © Gold & Goose Scott Redding und Philipp Ötll © Gold & Goose Nicolò Bulega und Remy Gardner © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Garrett Gerloff © Gold & Goose Álvaro Bautista und Andrea Locatelli © Gold & Goose Remy Gardner © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Andrea Iannone und Sam Lowes © Gold & Goose Danilo Petrucci © Gold & Goose Aegerger, Van der Mark, Bassani © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Álvaro Bautista und Nicolò Bulega © Gold & Goose Alex Lowes und Álvaro Bautista © Gold & Goose Alex Lowes gewinnt das Rennen © Gold & Goose Bautista, A. Lowes, Petrucci © Gold & Goose Sieger Alex Lowes Zurück Weiter

Klar ist aber auch, dass Phillip Island speziell ist und die wahren Kräfteverhältnisse erst nach den Meetings in Barcelona und Assen deutlicher werden. Das weiß man auch bei BMW.

«Jetzt müssen wir die ersten Europa-Rennen abwarten, um wirklich sagen zu können, wo wir stehen», stimmt Bongers zu. «Doch so gut waren wir auf Phillip Island schon lange nicht mehr. Von daher ist das Fazit: zufrieden.»