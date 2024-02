BMW auf Phillip Island: Nicht nur mit Toprak besser

Die Verbesserungen bei BMW für die Superbike-WM 2024 werden nicht nur durch das Podium von Toprak Razgatlioglu auf Phillip Island offensichtlich, sondern auch durch die Ergebnisse seines Teamkollegen Michael vd Mark.

Auch wenn Platz 16 in der Superpole sowie die Rennplatzierungen 7, 16 und 9 nicht überragend klingen, im Vergleich zu früheren Ergebnissen sind es solide Ergebnisse. Für Michael van der Mark war es sogar das beste Wochenende mit BMW auf Phillip Island. Besser lief es für den Niederländer zuletzt 2020 mit Yamaha.

Dass van der Mark unter Wert geschlagen wurde, lässt auch der fünfte Platz am Freitag mit nur 0,2 sec Rückstand vermuten.



«In der Superpole habe ich es vermasselt. Ich bin bei meinem ersten Run gestürzt und dann musst du eine Zeit setzen. Meine Rundenzeit war in Ordnung, aber ich konnte mich nicht so verbessern, wie ich es eigentlich wollte. Platz 16 auf der Startaufstellung ist alles andere als ideal», weiß der 31-Jährige. «Mein Start [im ersten Rennen] war ganz okay, aber nicht fantastisch. Du hast einfach sehr viel zu tun, wenn du von Platz 16 startest. Doch ich konnte mich Schritt für Schritt nach vorn arbeiten. Ich hatte eine gute Pace und konnte viele Jungs überholen. Ich glaube, ich war einer der letzten, die einen Boxenstopp gemacht haben. Nach dem Stopp habe ich so hart wie möglich gepusht, konnte aber die Lücke zur Gruppe vor mir nicht schließen. Ich hatte auch nicht dasselbe Feeling wie vor dem Boxenstopp. Aber es war ein guter Start in die Saison, denke ich, wenn man von 16 aus auf dem siebten Platz ins Ziel kommt.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen auf Phillip Island © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Alex Lowes und Álvaro Bautista © Gold & Goose Scott Redding und Philipp Ötll © Gold & Goose Nicolò Bulega und Remy Gardner © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Garrett Gerloff © Gold & Goose Álvaro Bautista und Andrea Locatelli © Gold & Goose Remy Gardner © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Andrea Iannone und Sam Lowes © Gold & Goose Danilo Petrucci © Gold & Goose Aegerger, Van der Mark, Bassani © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Álvaro Bautista und Nicolò Bulega © Gold & Goose Alex Lowes und Álvaro Bautista © Gold & Goose Alex Lowes gewinnt das Rennen © Gold & Goose Bautista, A. Lowes, Petrucci © Gold & Goose Sieger Alex Lowes Zurück Weiter

Auch in das Sprintrennen und den zweiten Lauf am Sonntag musste der BMW-Pilot von der 16. Position starten.



«Im Sprintrennen haben wir etwas anderes mit dem Bike ausprobiert, was sich im Warm-up gut angefühlt hatte. Aber als die Temperatur im Superpole-Race stieg, hatte ich nicht mehr das gleiche Gefühl. Es war schwierig, ich konnte keine Plätze gutmachen», erklärte der Supersport-Weltmeister von 2014. «In dem zweiten Rennen hatte ich einen guten Start und starke erste Runden, konnte mich aus allem Ärger heraushalten und fuhr auf dem achten Platz, als die rote Flagge kam. Beim Re-Start ging ich von der achten Position ins Rennen, aber wir hatten gesehen, dass ich vor der roten Flagge nach fünf Runden ein Problem mit dem Reifen bekam. Jetzt hatten wir ein Elf-Runden-Sprintrennen, und ich wusste einfach nicht, wie ich den Reifen managen sollte. Wenn ich so gepusht hätte wie im ersten Teil des Rennens, wusste ich nicht, ob ich es schaffen würde. Also habe ich gemischte Gefühle, aber am Ende gab es einige gute Punkte.»

Van der Mark bewertet die BMW-Ergebnisse positiv.



«Ich denke, insgesamt war das Wochenende nicht schlecht», betonte van der Mark. «Und ich denke, das Beste für uns ist zu sehen, wie sehr sich BMW gesteigert hat. Es war fantastisch, Toprak auf dem Podium zu sehen. Ich denke, der Saisonstart hat dem gesamten Team viel Selbstvertrauen gegeben.»