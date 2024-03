Alvaro Bautista (Ducati): Ritterschlag für Bulega

Noch nie in der Geschichte der Superbike-WM hat ein Supersport-Champion nach seinem Aufstieg in die höchste Klasse bei seiner Premiere gewonnen. Alvaro Bautista ist von Nicolo Bulega trotzdem nicht überrascht.

Rückblickend muss ich einräumen, dass ich Nicolo Bulegas Leistungen in der Supersport-WM nicht ausreichend gewürdigt habe. Der 24-Jährige stand im Vorjahr in 24 Rennen 21 Mal auf dem Podium, 16 Mal als Sieger. Er gewann den Titel mit 95 Punkten Vorsprung auf Stefano Manzi (Ten Kate Yamaha). Weil Bulega sehr ruhig, flüssig und unspektakulär fährt, und er mit der Aruba-Ducati das vielleicht beste Motorrad im Feld hatte, hinterließen seine Triumphe weniger Eindruck als beispielsweise die Siege von Domi Aegerter in den zwei Jahren davor, denen immer große Kämpfe vorangegangen waren.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen auf Phillip Island © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Alex Lowes und Álvaro Bautista © Gold & Goose Scott Redding und Philipp Ötll © Gold & Goose Nicolò Bulega und Remy Gardner © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Garrett Gerloff © Gold & Goose Álvaro Bautista und Andrea Locatelli © Gold & Goose Remy Gardner © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Andrea Iannone und Sam Lowes © Gold & Goose Danilo Petrucci © Gold & Goose Aegerger, Van der Mark, Bassani © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Álvaro Bautista und Nicolò Bulega © Gold & Goose Alex Lowes und Álvaro Bautista © Gold & Goose Alex Lowes gewinnt das Rennen © Gold & Goose Bautista, A. Lowes, Petrucci © Gold & Goose Sieger Alex Lowes Zurück Weiter

Was Bulega bei seinem Debüt in der Superbike-WM in Australien aufführte, war außerordentlich. Nie zuvor hatte ein Supersport-Champion in seinem ersten Rennen in der Königsklasse gewonnen. Es war auch bereits fünf Jahre her, dass ein Klassenneuling bei seiner Premiere gewann: 2019 brillierte Bulegas Aruba-Teamkollege Alvaro Bautista, ebenfalls auf Ducati und in Phillip Island.

Bulega hat im ersten Rennen Down Under nicht nur gewonnen, er hat die Konkurrenz vorgeführt. Der Italiener eroberte die Pole-Position mit der Rekordzeit 1:27,916 min, siegte mit 2,280 sec Vorsprung auf Andrea Locatelli (Pata Yamaha) und fuhr nebenbei auch noch die schnellste Rennrunde (1:28,564 min), was ebenfalls Rekord ist.

«Mir gefällt es, dass ich das erste Rennen gewonnen habe, jetzt lastet weniger Druck auf mir», grinste Nico anschließend. «Ein Rennen habe ich gewonnen, jetzt weiß ich, dass ich es kann.»

Bulegas fünfte Plätze in den anderen zwei Rennen waren ebenfalls stark, in der Gesamtwertung liegt der Rookie vor dem Europa-Auftakt Ende März in Barcelona mit 41 Punkten auf dem zweiten Platz, neun Zähler hinter Leader Alex Lowes (Kawasaki).

«Mich überrascht das nicht, er war vom ersten Tag an schnell», hielt Bautista im Gespräch mit SPEEDWEEK.com fest. «Er zeigt in den Rennen eine sehr konstante Pace und leistet hervorragende Arbeit. Er geht auch mit den Reifen gut um und hat verdientermaßen gewonnen. Ich tat mir in Australien schwer, mein Motorrad so zu fahren, wie ich das normal tue. Der neue Asphalt hat so viel Grip, dass es mich in den Scheitelpunkten der Kurve immer nach außen schob. In Barcelona werden die Voraussetzungen gänzlich anders sein.»