Chaz Davies (Ducati) konnte die MotoE nicht ablehnen

Nach zwei Jahren kehrt Chaz Davies in die MotoE als Vollzeit-Fahrer zurück. Der dreifache Superbike-Vizeweltmeister mit Ducati über seine Beweggründe.

Nach 99 Podestplätzen, 32 Siegen und drei Vizetiteln entschied sich Chaz Davies nach der Superbike-WM 2021 zum Rücktritt. Der Waliser blieb der seriennahen Weltmeisterschaft als Riding Coach bei Aruba.it Ducati treu. Es war eine Überraschung, als Anfang Februar bekannt wurde, dass der 37-Jährige im neuen MotoE-Team seines Arbeitgebers auf die Rennstrecke zurückkehrt – abgesehen von wenigen Starts in der Endurance-WM hat Davies in den vergangenen zwei Jahren keine Rennen bestritten.

«Als ich sagte, dass ich aufhören würde, sagte ich, dass ich mit Superbikes aufhören wollte, aber ich ließ die Tür für andere Möglichkeiten offen», erklärte Davies unseren Kollegen von motosprint. «Ich fahre immer noch gerne Motorrad und es ist etwas in mir, das ich nur schwer aufgeben kann. Als das Gerücht aufkam, dass Aruba Cloud in die MotoE einsteigen würde, war ich sofort interessiert, denn ich hätte gerne weiter zusammengearbeitet. Wir arbeiten seit 10 Jahren zusammen und es war für mich selbstverständlich, diese Möglichkeit anzunehmen. Ich bin zwar im Ruhestand, aber es gibt immer noch etwas zu tun.»

Bekanntlich wird in der MotoE seit 2023 die Ducati V21L eingesetzt, was den Einstieg von Aruba in die elektrische Serie überhaupt erst möglich machte.

«Ich bin bereit für die Herausforderung, auch wenn es sicherlich nicht einfach ist, wenn man ein paar Jahre weg ist», gab Davies zu. «Aber meine Mentalität ist die gleiche wie vor zwei Jahren. Ich bin sehr stolz darauf, mit demselben Team, mit Aruba und Aruba Cloud, an diesem Projekt teilzunehmen, und ich werde mein Bestes für sie geben. Ich will konkurrenzfähig sein und mit den Jungs an der Spitze kämpfen, aber es gibt noch so viele Dinge zu lernen. Es wird ein neues Motorrad sein und auch nach 15 Pirelli-Jahren wird es nicht einfach sein, Michelin zu verwenden. Ich muss alle meine Referenzen ändern, aber Schritt für Schritt hoffe ich, mich der Spitze zu nähern.»

Saisonauftakt der MotoE ist vom 22. bis 24. März in Portimao. Am selben Wochenende findet in Barcelona der Europaauftakt der Superbike-WM 2024 statt.