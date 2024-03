Nur Platz 16: Alvaro Bautista sucht nach Erklärungen 16.03.2024 - 10:04 Von Toni Schmidt

© Ducati Alvaro Bautista war am Freitag ratlos

Sah die Welt für Ducati-Werksfahrer Alvaro Bautista am ersten Testtag der Superbike-WM in Barcelona noch in Ordnung aus, fanden wir den Doppelweltmeister am zweiten Tag nur im Mittelfeld. Was war los?