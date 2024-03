Sam Lowes ist überzeugt: Noch deutlich mehr möglich

Ein ereignisreicher Barcelona-Test ging für Superbike-Rookie Sam Lowes im jungen Elf Marc VDS Racing SBK-Team mit Platz 7 zu Ende. Der Engländer überzeugte und scheint sich in der neuen Klasse eingelebt zu haben.

Sam Lowes blüht in der Superbike-WM auf. Mit Position 7 und einer Rundenzeit von 1:40,944 min hielt er während des zweitägigen Catalunya-Tests den Abstand zur Konkurrenz aus den Ducati-Kundenteams gering. Die Überflieger Nicolo Bulega (Ducati/1:40,172 min) und Toprak Razgatlioglu (BMW/1:40,199 min) sind zwar außer Reichweite, doch auf den drittschnellsten Danilo Petrucci fehlten ihm am Ende in der kombinierten Zeitenliste beider Tage nur drei Zehntelsekunden.

Nach seinem beeindruckenden Debüt auf Phillip Island Ende Februar war Sam Lowes darauf bedacht, wieder auf die Ducati Panigale V4R zu steigen und eine Reihe von Setup-Optionen zu probieren sowie eine neue Vorder- und Hinterreifenspezifikation von Pirelli zu testen. Insgesamt legte er am Donnerstag und Freitag 162 Runden zurück, was einer Distanz von acht Rennen in der Superbike-WM entspricht.

© Gutierrez Willkommen zum Barcelona-Test © GeeBee Images Scott Redding © GeeBee Images Andrea Locatelli © GeeBee Images Andrea Iannone © Gutierrez Barcelona-Test 2024 © Gutierrez Barcelona-Test 2024 © GeeBee Images Álvaro Bautista © GeeBee Images Michael van der Mark © GeeBee Images Michael Ruben Rinaldi © Gutierrez Barcelona-Test 2024 © GeeBee Images Nicolò Bulega © GeeBee Images Garrett Gerloff © GeeBee Images Remy Gardner © GeeBee Images Alex Lowes © worldsbk.com Barcelona-Test 2024 © worldsbk.com Garrett Gerloff © worldsbk.com Razgatlioglu und Rea © GeeBee Images Dominique Aegerter © GeeBee Images Nicolò Bulega © GeeBee Images Philipp Öttl © GeeBee Images Álvaro Bautista © GeeBee Images Jonathan Rea © GeeBee Images Toprak Razgatlioglu Zurück Weiter

«Ich bin zufrieden mit unserer Leistung bei diesem Test», äußerte sich der Brite. «Der gesamte Test war positiv. Ich bin viele sehr gute Runden gefahren, das Team hat in den beiden Tagen einen super Job gemacht. Unser Hauptaugenmerk lag darauf, uns so gut wie möglich auf das Rennen hier nächstes Wochenende vorzubereiten. Wir haben viele Daten zu analysieren, die uns helfen werden zu verstehen, wo wir stärker sein können. Aber ich glaube, wir werden konkurrenzfähig sein. Ich habe mit den weichen Reifen einen Zeitattacke gemacht. Wir können uns in dem Bereich noch weiter verbessern, denn ich muss mehr Erfahrung sammeln, wie ich das Maximum aus dem frischen Gummi in der Qualifikation hole.»

Die Lernkurve von Sam Lowes zeigt nach oben, das sollte auch am kommenden Wochenende so sein. «Alles in der Superbike-WM ist noch sehr neu für mich, aber ich denke, wir können uns verbessern und in den kommenden Rennen einen weiteren Schritt machen», meinte der 33-Jährige.