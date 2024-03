Jonathan Rea (Yamaha): «Es kann nur besser werden» 21.03.2024 - 15:23 Von Toni Schmidt

© GeeBee Images Fabien Foret, Johnny Rea und Andrew Pitt (v.l.)

Yamaha-Neuling Jonathan Rea hatte einen katastrophalen Start in die Superbike-WM 2024. Nach den Tests von Barcelona, und beim an gleicher Stelle stattfindenden Europa-Auftakt, will er wieder in die Erfolgsspur zu kommen.