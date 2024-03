Domi Aegerter (Yamaha): «Nur Top-2 haben mehr drauf»

Am ersten Trainingstag der Superbike-WM 2024 in Barcelona reichte es für Dominique Aegerter nur zu Platz 12, doch der Yamaha-Pilot hat seine Hausaufgaben für die beiden Hauptrennen erledigt.

Dominique Aegerter kennt den Circuit de Catalunya-Barcelona aus vielen Jahren in der Moto2, aber auch in der seriennahen Weltmeisterschaft hat der Yamaha-Pilot Einsätze gehabt. Bei seinem zweiten Supersport-Titel im Jahr 2022 gewann der Schweizer beide Rennen und als Superbike-Rookie brauste der 33-Jährige im vergangenen Jahr in der Superpole auf Startplatz 2 sowie in den Rennen auf Positionen 5, 6 und 8.

Nicht ganz erfreulich der Blick auf die kombinierte Zeitenliste vom Freitag: Als Zwölfter büßte Aegerter in 1:41,990 min ordentlich 1,1 sec auf die Bestzeit von Nicolò Bulega (Ducati) ein.



«Das klingt nicht großartig, die Top-5 sind aber nur 0,5 sec schneller als ich. Ich denke, dass nur die Top-2 etwas mehr im Köcher haben werden», meinte Aegerter. «Insgesamt war es ein positiver Freitag. Wir sind konstante Zeiten gefahren und haben uns auf die langen Rennen vorbereitet. Wir haben auch verschiedene Reifen ausprobiert und konnten das Gefühl im Vergleich zum Test verbessern.»

Eine Eigenart der spanischen Rennstrecke ist der geringe Grip-Level, weshalb die Reifen arg strapaziert werden und früh nachlassen. Dass Aegerter damit umgehen kann, bewies er beim Saisonauftakt auf Phillip Island mit drei Top-10-Ergebnissen.



«Eine gute Startposition ist wie immer auch wichtig», schmunzelte der Rohrbacher. «Aber die Rennen werden mit ihren 20 Runden zäh, weil der Reifenverschleiß enorm ist – bei allen! Wir müssen also schonend mit den Reifen umgehen, und damit haben wir uns intensiv beschäftigt.»