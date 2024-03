Kritik von Johnny Rea: So kann das nicht weitergehen

Der extreme Verschleiß der Pirelli-Reifen beim Saisonstart der Superbike-WM auf Phillip Island und in Barcelona lässt Forderungen nach einem Umdenken in der Entwicklung immer lauter werden.

Auf Phillip Island kämpfen die Hersteller immer mit extrem hohem Reifenverschleiß. Mit dem neuen Asphalt, der noch aggressiver auf das schwarze Gold wirkt, musste beim Saisonstart in Australien sogar ein Pflichtboxenstopp während der Superbike-Hauptrennen und auch in der Supersport-Klasse eingeführt werden.

Der Asphalt in Barcelona ist das Gegenteil, er bietet sehr wenig Grip. Was beide Strecken eint: Die Fahrer können nicht über die gesamte Renndistanz ans Limit gehen, sie müssen mit ihren Reifen haushalten.

Nach zehn Runden gibt es für die meisten Piloten auf diesen Strecken ein böses Erwachen, dann beginnt ein rapider Abbau der Reifen. Das Reifenmanagement ist wichtig, sonst droht, bei zu schneller Anfangspace in der zweiten Rennhälfte mit zerstörten Reifen nach hinten durchgereicht zu werden.

Rekordchampion Jonathan Rea übt deutliche Kritik an der derzeitigen Entwicklung: «Wir brauchen Reifen, die weniger stark abbauen und mehr Stabilität bieten. Die jetzigen Reifen sind für die Jagd nach Bestzeiten entwickelt worden. Es ist cool, wenn du Rekorde aufstellst, aber wir brauchen Reifen, die nicht so schnell nachlassen und der Industrie etwas bieten. Wir verheizen Reifen, welche von Jahr zu Jahr immer weicher werden und schneller abbauen.»

Gleichzeitig sehen wir in der Moto2 und Moto3, in welcher Pirelli seit diesem Jahr der neue Lieferant ist, dass dieser Reifenverschleiß die Ergebnisse, die früher ab Rennmitte in Stein gemeißelt waren, ordentlich durchmischt. Auf Phillip Island überraschte Alex Lowes (Kawasaki) Superbike-Weltmeister Alvaro Bautista (Ducati) in der letzten Runde und gewann nach dem Sprint auch das zweite Hauptrennen.

Pirelli brachte für Barcelona neue Modelle, die Rea und andere bereits während des Tests ausloten konnten. Sind diese ein Fortschritt gegenüber den etablierten Typen? «Es gibt keine Unterschiede in der Performance. Der Front- und Hinterreifen sind sehr ähnlich gegenüber den bisherigen», hielt der Nordire fest.