Alvaro Bautista ist zurück: Erster SBK-Sieg 2024

Bei seinem Heimrennen in Barcelona hat Alvaro Bautista seine frühere Stärke zurückgefunden. Der Ducati-Pilot gewann den zweiten Superbike-Lauf und lieferte sich im Sprint ein Duell auf Augenhöhe mit Toprak Razgatlioglu.

Das Superbike-Meeting in Barcelona war erstklassige Werbung für die seriennahe Weltmeisterschaft. Der erste Lauf und das Superpole-Race waren umkämpft bis in die letzte Runde; beide Rennen wurden von BMW-Star Toprak Razgatlioglu gewonnen. Nur dem zweiten Rennen am Sonntagnachmittag fehlte ein wenig die Würze, dafür war Alvaro Bautista einfach zu stark. Der Spanier hatte sich im Sprintrennen ein packendes Duell mit dem 27-Jährigen aus Alanya geliefert, der ihn erst in der letzten Kurve auf Platz 2 verwies.

Mit dem Sieg im zweiten Lauf meldete sich Bautista eindrucksvoll zurück, nachdem er bei den Wintertests und auch auf Phillip Island so sehr mit seiner Ducati V4R gestrauchelt hatte. Zwei Sekunden Vorsprung hatte der nun 60-fache Sieger auf seinen Aruba.it-Teamkollegen Nicolò Bulega, auf Razgatlioglu sind es sogar sieben!

Der 39-Jährige hatte ein breites Grinsen im Gesicht, als er sich mit SPEEDWEEK.com zum Interview traf.



«Ich bin überglücklich», stammelte der zweifache Weltmeister. «Und das, nachdem ich den Sieg im Superpole-Race nach einem großartigen Fight mit Toprak in der letzten Kurve verloren habe. Mir war klar, dass er es probieren würde, egal welche Linie ich dort gefahren wäre. Ich fuhr etwas mehr nach innen, aber nicht zu sehr, ansonsten hätte er es außen probiert. Ich war trotzdem zufrieden, weil unsere Performance wirklich gut war – ich bin von Startplatz 11 bis ganz nach vorn gefahren!»

Für das zweite Hauptrennen rückte Bautista auf den dritten Startplatz nach vorn. Es war klar, dass er von Beginn an an der Spitze kämpfen würde. Am Ende spielte aber auch die immense Erfahrung des Lokalmatador eine Rolle.



«Ich habe noch in der Startaufstellung auf den SCX gewechselt, was die richtige Entscheidung war. In den ersten Runden war ich damit nicht sonderlich schnell, weshalb ich auch nicht überrascht war, als ich von Nicolò überholt wurde», erzählte Bautista. «Ich habe die Reifen geschont und hätte 0,3 bis 0,4 sec schneller fahren können. Also blieb ich ruhig, und als ich ihn zurück überholte, versuchte ich diese Pace bis zum Ende durchzuziehen. Ich kam in den Rhythmus und fuhr meine Pace. Natürlich bin ich happy über den Sieg, denn ich konnte sehr präzise fahren und war hochkonzentriert. Das Wochenende begann nicht sonderlich gut, dann wurde das Vertrauen zum Bike aber immer besser.»

Auch in der Gesamtwertung ist Bautista wieder im Spiel. Mit identischen 75 Punkten belegt er gemeinsam mit Alex Lowes (Kawasaki) den zweiten Rang; WM-Leader Bulega hat zwölf Punkte Vorsprung.