Andrea Iannone: «Ein sauberes Manöver, nicht dreckig»

Mit Platz 2 im Sprintrennen zeigte Comeback-Mann Andrea Iannone (Go Eleven Ducati) bei der Superbike-WM in Barcelona eine sehr starke Leistung. Im zweiten Hauptrennen wäre Ähnliches möglich gewesen.

Erstaunlich schnell hat Andrea Iannone nach seiner über vierjährigen Pause (Dopingsperre) in den professionellen Rennsport zurückgefunden. Beim WM-Auftakt in Australien brillierte der Italiener mit den Rängen 3 und 4 in den beiden Hauptrennen, den Sprint hätte er ohne technisches Problem (gelöster Lenkergummi) sogar gewinnen können.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Barcelona © Gold & Goose Alvaro Bautista © Gold & Goose Dominique Aegerter © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Rea und Gerloff © Gold & Goose Sam und Alex Lowes © Gold & Goose Nicolò Bulega © Gold & Goose Aegerter und Redding © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Bautista und Bulega © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Van der Mark und Gardner © Gold & Goose Bautista und Bulega © Gold & Goose Petrucci, Gardner, A. Lowes © Gold & Goose Álvaro Bautista gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Álvaro Bautista © Gold & Goose Bulega, Bautista, Razgatlioglu © Gold & Goose Sieger Álvaro Bautista Zurück Weiter

Das Barcelona-Wochenende begann er mit Startplatz 3 im Qualifying ebenfalls hervorragend und münzte diesen im ersten Lauf in Rang 4 um. Im Sprint wurde der Ducati-Privatier umjubelter Zweiter hinter Toprak Razgatlioglu (BMW). Und im zweiten Hauptrennen lag Iannone in der zwölften von 20 Runden auf Platz 4, lediglich eine Sekunde hinter dem Dritten, als er stürzte.

Der WM-Fünfte will sein Wochenende nicht anhand seines Crashs beurteilen. «Insgesamt lief es hervorragend, immerhin sind wir kein Werksteam», unterstrich Andrea im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Ich konnte auch im zweiten langen Rennen gegen Werksfahrer kämpfen, das ist nie einfach. Wenn du der Spitze so nahe bist, dann ist es schwierig, die finalen Details hinzubekommen. Ich habe nicht die Erfahrung wie Toprak, Bautista oder Bulega mit diesen Reifen, also müssen wir Dinge probieren. In einigen Bereichen haben wir uns dadurch verbessert. Was die Front betrifft, wurde es allerdings schlechter. Den Sturz habe ich nicht erwartet, weil ich am gleichen Punkt bremste wie in den Runden zuvor.»

«Wir dürfen nicht vergessen, das war mein zweites richtiges Rennen nach langer Zeit», betonte der ehemalige MotoGP-Pilot. «In Australien fuhren wir durch die Boxenstopps ja nur Sprintrennen, für mich ist alles neu.»

Im Sprintrennen am Sonntagvormittag gingen Razgatlioglu und Iannone in der letzten Kurve der letzten Runde am bis dahin führenden Weltmeister Alvaro Bautista vorbei und eroberten so Platz 1 und 2. «Wir haben uns nicht berührt, das war ein sauberes Manöver, nichts Dreckiges», meinte Andrea. «Jeder will gewinnen, wenn sich eine Chance auftut, dann versuchst du es. Wichtig ist, dass wir in der Lage waren zu kämpfen. Jeder erwartet, dass ich gewinne, aber das ist nicht einfach. Im Fernseher sah es so aus, als wäre ich an Toprak nahe dran gewesen, aber so war es nicht. Ich lag einige Meter zurück.»