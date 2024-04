Andrea Iannone: SBK-WM die Realität, MotoGP der Traum

Kaum hat Andrea Iannone in der Superbike-WM 2024 seinen noch vorhandenen Speed unter Beweis gestellt, träumt der Go Eleven Ducati-Pilot bereits von einem MotoGP-Test.

Enfant terrible Andrea Iannone sorgt seit einigen Wochen wieder für Schlagzeilen. Der Italiener, der wegen mutmaßlicher Einnahme von anabolen Steroiden eine insgesamt vierjährige Sperre absitzen musste und mit Go Eleven Ducati den Weg zurück schaffte, holte bereits zwei Podiumsplätze. In der WM-Tabelle belegt er nach ersten beiden Stationen Platz 5 und ist bester Privatier.

Eines ist klar: Der ehemalige Suzuki-, Ducati- und Aprilia-Werksfahrer hat auch nach der Sperre die MotoGP fest im Blick. Und dafür liebäugelt er nun sogar nach eigenen Aussagen mit einem Ducati-MotoGP-Test. «Ich weiß, dass ich immer noch alles geben und auf Top-Niveau fahren kann. Ich schließe in der Zukunft einen Test auf der Desmosedici nicht aus», erklärte Iannone gegenüber der La Gazzetta dello Sport. Dank seiner guten Beziehungen zu Gigi Dall’ Igna könnte dies tatsächlich Realität werden, half das Ducati-Mastermind doch schon beim Superbike-Deal.

Üblicherweise werden MotoGP-Tests jedoch nur bei besonderen Leistungen ermöglicht. Podestplätze als Privatfahrer haben zum Beispiel auch Michael Rinaldi (sogar Siege) und Danilo Petrucci erreicht, ohne dafür einen solchen Test als Belohnung zu erhalten.

Fakt ist: Ein Fahrer vom Format Iannones wird sich in der Superbike-WM nicht lange mit einem Platz in einem Kundenteam zufriedengeben. Dafür hat er mit 34 Jahren weder die Zeit noch die Lust. Vorerst wird für ihn wichtig sein, ob Weltmeister Alvaro Bautista Ende 2024 zurücktritt; dann wäre der Weg frei in das Superbike-WM-Werksteam an der Seite von Nicolò Bulega. Sollte allerdings Adrian Huertas die Supersport-WM gewinnen, wäre auch der junge Spanier ein Kandidat für Aruba.it in der Top-Kategorie.

Sicher wird Iannone auch aufmerksam verfolgt haben, als der neue BMW Motorrad-Boss Markus Flasch im Exklusiv-Interview mit SPEEDWEEK.com vom möglichen MotoGP-Einstieg sprach. Dies würde jedoch nicht vor 2027 passieren, wenn in der Prototypen-Serie ein neues technisches Reglement gelten wird. Dann wäre Iannone allerdings bereits 37 Jahre alt und wäre realistisch allenfalls ein Kandidat als Test- und Entwicklungsfahrer.