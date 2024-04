Volles Programm bei der SBK-WM in Assen: Elf Rennen!

Über zu wenig Action auf der Rennstrecke werden sich die Besucher des Superbike-Meetings in Assen nicht beklagen. Mit fünf Serien ist der Zeitplan eng gestaffelt – elf Rennen werden ausgetragen.

Vier Wochen nach dem Superbike-Meeting in Barcelona geht die seriennahe Weltmeisterschaft am Freitag kommender Woche in Assen in ihre dritte Runde. Die niederländische Traditionspiste ist mit 65 Rennen eine feste Größe im Kalender, nur auf Phillip Island wurden mehr Rennen veranstaltet (70).

Nachdem in Australien und Barcelona vor dem Rennwochenende jeweils ein Test stattgefunden hatte, wird dies in Assen erstmals in dieser Saison nicht der Fall sein. Dies könnte sich auf die Kräfteverhältnisse auswirken, denn bisher kamen die Piloten bereits mit einem passenden Set-up in das erste freie Training.

Neben der Superbike-Weltmeisterschaft und den beiden Supersport-Serien müssen beim dritten Event zwei weitere Serien in den Zeitplan gequetscht werden. Im Rahmenprogramm findet der ab diesem Jahr zum World Cup erhobene Yamaha R3-Cup sowie der Northern Talent Cup statt.

Die ersten wichtigen Entscheidungen finden ab diesem Jahr bereits am Freitag mit den Superpoles der Supersport-Serien und des R3-Cups/NTC statt; das Qualifying der Superbike-WM wird wie bisher am Samstag veranstaltet.