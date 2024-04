Philipp Öttl (13.): «Assen ist halt windig und kalt»

Am Trainingsfreitag der Superbike-WM 2024 in Assen konnten die Piloten nur wenig Erkenntnisse gewinnen. Für Philipp Öttl (Yamaha) war das schlechte Wetter keinen Aufreger wert. Mit Platz 13 lief es für den Bayern solide.

Die Vorhersage hatte es angekündigt: In diesen Tagen zieht eine Schlechtwetterfront mit Regen und tiefen Temperaturen über Europa. Am Freitag herrschten Bedingungen, bei denen man den Tag lieber auf dem heimischen Sofa verbringt, als auf einem Motorrad auf dem TT Circuit Assen. Das Wetter war so, wie man es Mitte April im Norden Europas zu erwarten hat!

Ohne zu Klagen brachte Philipp Öttl die beiden freien Trainings am Freitag hinter sich. Der Bayer im französischen Yamaha-Team GMT94 fuhr solide Sessions und erreichte in der kombinierten Zeitenliste mit 0,9 sec Rückstand Platz 13. «Wir waren in den Trainings auf den Postionen 14 und 11, was nicht so schlecht war», meinte der 27-Jährige im Gespräch mit SPEEDWEEK.com-Mitarbeiter Jordi Gutiérrez. «Wir müssen einfach weiterarbeiten, weil es ein komischer Tag war – insgesamt war es aber kein schlechter Tag. Assen kommt der Yamaha wahrscheinlich auch etwas mehr entgegen. Ich muss mich aber auch noch auf die R1 besser einstellen, was ein nicht so einfacher Prozess ist.»

© Gold & Goose Dominique Aegerter © Gold & Goose Sam Lowes © Gold & Goose Alvaro Bautista © Gold & Goose Remy Gardner © Gold & Goose Andrea Iannone © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Iker Lecuona © Gold & Goose Ray und Öttl © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Nicolò Bulega © Gold & Goose Garrett Gerloff © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Dominique Aegerter © Gold & Goose Nicolò Bulega © Gold & Goose Remy Gardner © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Axel Bassani und Alex Lowes Zurück Weiter

Öttl machte sich keine Sorgen, sollte es auch am Samstag regnen. «Im Nassen war das Gefühl relativ gut, aber mal abwarten, wie sich das Wetter am Samstag präsentiert», grübelte der Yamaha-Pilot. «Wir hätten wahrscheinlich noch etwas schneller fahren können, am Ende war der Wind aber recht kräftig – hier ist es halt windig und kalt, das kennen wir aus früheren Jahren.»