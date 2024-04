Nicolò Bulega (6./Ducati): Feuertaufe im Regen

Superbike-Rookie Nicolò Bulega kommt als WM-Leader zum Meeting auf dem TT Circuit Assen und war am Freitag erstmals mit komplett nassen Bedingungen konfrontiert. Der Ducati-Pilot schlug sich als Sechster wacker.

Das Wetter am ersten Trainingstag der Superbike-WM 2024 in Assen war nichts für zartbesaitete Rennfahrer. Das Thermometer stieg nicht über zehn Grad Celsius, immer wieder regnete es und dazu wehte ein kräftiger Wind, vor allem am Nachmittag.



«An einem solchen Tag ist es schwierig, auf Speed zu kommen. Die Bedingungen änderten sich ständig und es war kaum möglich, irgendwelche Rückschlüsse zu ziehen», ätzte der erstaunliche Rookie Nicolò Bulega im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Meine Rundenzeiten zu Beginn des zweiten Trainings waren ausgezeichnet, auch mit dem harten Rennreifen. Den weichen SCX habe ich nicht probiert, damit sollte es noch etwas schneller gehen. Ich fühlte mich auch im Regen nicht schlecht, obwohl ich zum ersten Mal mit der V4R im Nassen fuhr. So gesehen war das ein positives Debüt.»

In 1:35,941 min auf Platz 6 fuhr Bulega nur 0,5 sec langsamer als sein Teamkollege Alvaro Bautista!

Der Aruba.it Ducati-Pilot führt die Gesamtwertung nach den Meetings auf Phillip Island und Barcelona überraschend an. Assen ist für Bulega jedoch das erste Superbike-Meeting, bei dem er keinen vorgelagerten Test hatte.



«Das macht es etwas komplizierter», gab der Italiener zu. «Assen ist eine wunderschöne Rennstrecke, allerdings muss man sehr präzise fahren und man darf sich nicht viele Fehler erlauben. Auf Phillip Island und in Barcelona hatten wir vor dem Rennwochenende einen Test, weshalb ich dort im ersten Training besser vorbereitet war, als ich es hier bin. So gesehen ist der Freitag mein Testtag, der durch das Wetter aber schwierig war. Ich fühle mich aber nicht schlecht auf dem Bike. Wir haben mit einer ähnlichen Abstimmung wie in Barcelona begonnen und nur Kleinigkeiten angepasst.»

Der Italiener ließ sich in der vierwöchigen Pause seit Barcelona am rechten Unterarm operieren, um das bei Rennfahrern häufig auftretende Kompartmentsyndrom zu beseitigen.



«Ich habe keine Schmerzen, mir fehlt nur etwas Kraft. Mein normales Training habe ich erst vergangene Woche wieder aufnehmen können. Um ein Motorrad mit so viel Leistung zu bewegen, muss man gut trainiert sein. Ich bin also nicht bei 100 Prozent, aber es sollte reichen», schmunzelte der 24-Jährige.