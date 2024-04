Remy Gardner (3.): «Yamaha gut in schnellen Kurven»

Remy Gardner in Assen

Bei wechselhaften Bedingungen zeigte GRT-Yamaha-Pilot Remy Gardner einen starken Trainings-Freitag. Als Dritter in der kombinierten Zeitenliste der Superbike-WM in Assen ließ er sein Talent aufblitzen.

Remy Gardner zeigte am Trainings-Freitag trotz schwieriger Streckenbedingungen eine gute Leistung. Er liegt nur drei Zehntelsekunden hinter dem Tagesbesten Alvaro Bautista (Ducati/1:35,473 min) und war als Dritter der schnellste Yamaha-Pilot.

Nach einem schwierigen vorherigen Rennwochenende erwartet Gardner in Assen eine Leistungssteigerung: «Barcelona war nicht ideal für unser Bike. Am Rennsonntag lief es halbwegs gut. Jetzt sind wir auf einer normalen Strecke zurück. Unser Paket funktioniert besonders gut in schnellen Kurven, von denen es hier einige gibt.»

Im Verlauf des Tages gab es immer wieder leichten Regen, sodass die Strecke nie richtig trocken war und wenig Grip bot. Kurz vor Ende des zweiten Trainings der SBK setzte ein stärkerer Schauer ein, womit die Zeiten zementiert waren und damit auch der dritte Platz von Gardner.

Bei Temperaturen von unter 10 Grad Celsius an diesem Wochenende ist die Reifenwahl entscheidend, sofern die Bedingungen einen Start mit Slicks zulassen. «Ich bin mir nicht sicher, ob der SCX-Reifen bei diesen Temperaturen sinnvoll ist. Hoffentlich können wir am Samstag mehr Daten sammeln», so der WM-Elfte.

Die Zeiten vom Freitag sind aufgrund der wechselhaften Bedingungen wenig aussagekräftig. Im Vergleich zum Vorjahr verloren die Fahrer eine Sekunde, der Wetterbericht sagt auch für die kommenden Tage wechselhafte Witterung in der Provinz Drenthe voraus. Die Piloten müssen sich auf nasskalte Streckenverhältnisse einstellen, was für einige Überraschungen sorgen dürfte.