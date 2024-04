Iker Lecuona (HRC): «Sofort starken Schmerz gespürt»

Platz 10 ist die Ausbeute für Honda-Werksfahrer Xavi Vierge im ersten Rennen in Assen, Iker Lecuona hat sich erneut verletzt. Der Rückstand zur Spitze der Superbike-WM bleibt für den japanischen Hersteller groß.

Während Nicholas Spinelli (Barni Spark Ducati) für eine faustdicke Überraschung sorgte und das erste Rennen auf dem TT Circuit in Assen nach Abbruch gewann, sucht man bei Honda vergeblich Highlights. Xavi Vierge kam 17 Sekunden hinter dem Sieger ins Ziel und klagte über Probleme in langgezogenen und schnellen Kurven. Teamkollege Iker Lecuona konnte verletzungsbedingt gar nicht erst starten.

Bei kühlen Temperaturen von 8 Grad Celsius war die Honda von Vierge erneut im Mittelfeld zu finden. Der Spanier startete vom 12. Platz und hielt sich lange Zeit auf dem elften Rang. Durch den Motorschaden von Yamaha-Fahrer Andrea Locatelli, der den Rennabbruch in der 15. Runde verursachte, konnte er in die Top-10 aufsteigen.

© Gold & Goose Willkommen zurück in Assen, Nicholas Spinelli © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Michael van der Mark & Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Nicolò Bulega © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Xavier Vierge © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Nicholas Spinelli © Gold & Goose Nicolò Bulega © Gold & Goose Garrett Gerloff © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Nicolò Bulega, Jonathan Rea & Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Polsetter Jonathan Rea © Gold & Goose Superpole - Nicolò Bulega, Jonathan Rea & Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Sieger Nicholas Spinelli © Gold & Goose 1. Rennen - Toprak Razgatlioglu, Nicholas Spinelli & Álvaro Bautista Zurück Weiter

«Die wechselnden Bedingungen in Assen waren erneut herausfordernd. Wir entschieden uns für Slicks, was sich als richtige Wahl herausstellte, da die Strecke abtrocknete», erzählte Vierge. «Anfangs war es in einigen Abschnitten ziemlich nass. Ich fühlte mich in diesen stark, aber in den trockenen Sektoren war ich langsamer als die anderen.»

Den zweiten Honda-Werksfahrer suchte man vergebens in der Startaufstellung. Lecuona stürzte im dritten freien Training, musste im Medical Center behandelt werden und wurde für das Samstagsrennen gesperrt.

«Ich habe zu spät gebremst und mir ist das Vorderrad weggerutscht», schilderte der 24-Jährige, der sich bereits beim Saisonauftakt in Australien verletzt hatte. «Ich bin auf mein rechtes Knie aufgeschlagen und habe sofort einen starken Schmerz gespürt. Ich werde weitere Checks machen lassen, hoffentlich sind die Bänder nicht beschädigt.»

Lecuona muss am Sonntagmorgen erneut beim Rennarzt vorstellig werden, dann wird darüber entschieden, ob er an den beiden verbleibenden Rennen in Assen teilnehmen darf.

Große Sprünge macht Honda mit solchen Leistungen in der Superbike-WM nicht. Vierge steht bei 19 Punkten und WM-Rang 14. Für Lecuona könnte Assen zu einem weiteren Totalausfall werden, er sammelte bislang lediglich drei Punkte in Barcelona.